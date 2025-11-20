Безопасность превыше всего: какие приборы стоит вытащить из розетки при выключении света
- Во время выключения света отключайте энергоемкие приборы, такие как бойлер, обогреватель, электроплита и стиральная машина, чтобы защитить их от повреждения.
- Выключайте зарядные устройства и электронику в режиме ожидания, чтобы снизить риск короткого замыкания и экономить энергию.
Отключение света теперь часть нашей обыденности, поэтому стоит быстро адаптировать быт к новой реальности. Добавится немало забот, одна из которых - выключение из розеток нескольких устройств, когда исчезает свет.
Может казаться, что при плановых отключениях света все устройства можно оставлять включенными в розетку. Мол, ничего не произойдет и наоборот – сразу заработают, когда появится электричество. Почему это не так и какие приборы надо выключать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".
Читайте также 5 товаров, которые стоит уже купить на время отключений света
Какие приборы надо выключать из розеток во время отключений света?
В первую очередь от сети надо отключить все энергоемкие приборы. Это бойлер, обогреватель, электроплита, стиральная машина и тому подобное. Это защитит их от повреждения во время перепадов напряжения. Для вас это дело нескольких секунд, а ремонт в случае проблемы обойдется в кругленькую сумму.
На время отключений света устройства лучше выключать из розеток / Фото Freepik
Также стоит вытащить из розеток зарядные устройства и гаджеты, которые находятся в режиме ожидания, например, телевизор. Это не только о безопасности, но и снижение потребления "фантомной" электроэнергии.
До речі, знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Надо ли включать устройства сразу с появлением света?
Первый соблазн, когда появляется электроэнергия – немедленно включить все в розетку. Но это распространенная ошибка, которой следует избегать, отмечает портал Real Simple.
Правильно будет подождать 2 – 3 минуты, а уже потом включать электроприборы и девайсы. Дело в том, что с запуском элекритики возможны скачки напряжения, которые могут повредить вашу технику, поэтому будет лучше выдержать паузу.
Какие еще подсказки пригодятся?
Частые вопросы
Почему важно отключать энергоемкие приборы во время выключения света?
Отключение энергоемких приборов при выключении света защищает их от повреждения из-за внезапных перепадов напряжения и предотвращает короткие замыкания. Это также уменьшает риск воспламенения в случае перегрева.
Какие приборы следует обязательно отключать от сети?
Следует отключать энергоемкие приборы, такие как бойлер, обогреватель, электроплиту и стиральную машину. Также стоит вытащить из розетки зарядные устройства и электронику, которая остается в режиме ожидания, в частности телевизоры и компьютеры.
Как избежать повреждения приборов после восстановления электроснабжения?
После восстановления электроснабжения нужно подождать около 2-3 минут, прежде чем включать приборы, чтобы избежать повреждения от возможных новых перебоев.
Почему важно отключать энергоемкие приборы во время выключения света?
Отключение энергоемких приборов при выключении света защищает их от повреждения из-за внезапных перепадов напряжения и предотвращает короткие замыкания. Это также уменьшает риск воспламенения в случае перегрева.
Какие приборы следует обязательно отключать от сети?
Следует отключать энергоемкие приборы, такие как бойлер, обогреватель, электроплиту и стиральную машину. Также стоит вытащить из розетки зарядные устройства и электронику, которая остается в режиме ожидания, в частности телевизоры и компьютеры.
Как избежать повреждения приборов после восстановления электроснабжения?
После восстановления электроснабжения нужно подождать около 2-3 минут, прежде чем включать приборы, чтобы избежать повреждения от возможных новых перебоев.