Безпека понад усе: які прилади варто витягнути з розетки під час вимкнення світла
- Під час вимкнення світла відключайте енергоємні прилади, такі як бойлер, обігрівач, електроплита та пральна машина, щоб захистити їх від пошкодження.
- Вимикайте зарядні пристрої та електроніку в режимі очікування, щоб знизити ризик короткого замикання та економити енергію.
Відключення світла тепер частина нашої буденності, тож варто швидко адаптувати побут до нової реальності. Додасться чимало турбот, одна з яких – вимкнення з розеток кількох пристроїв, коли зникає світло.
Може здаватися, що при планових відключеннях світла усі пристрої можна залишати ввімкнутими у розетку. Мовляв, нічого не станеться і навпаки – одразу запрацюють, коли зʼявиться електрика. Чому це не так і які прилади треба вимикати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".
Які прилади треба вимикати з розеток під час відключень світла?
У першу чергу від мережі треба відключити усі енергоємні прилади. Це бойлер, обігрівач, електроплита, пральна машина тощо. Це захистить їх від пошкодження під час перепадів напруги. Для вас це справа кількох секунд, а ремонт у разі проблеми обійдеться в кругленьку суму.
На час відключень світла пристрої краще вимикати з розеток / Фото Freepik
Також варто витягнути з розеток зарядні пристрої та гаджети, які перебувають в режимі очікування, наприклад, телевізор. Це не тільки про безпеку, а й зниження поживання "фантомної" електроенергії.
Чи треба вмикати пристрої одразу з появою світла?
Перша спокуса, коли зʼявляється електроенергія – негайно увімкнути все в розетку. Але це поширена помилка, якої варто уникати, наголошує портал Real Simple.
Правильно буде зачекати 2 – 3 хвилини, а вже потім вмикати електроприлади та девайси. Річ у тому, що із запуском елекритики можливі стрибки напруги, які можуть пошкодити вашу техніку, тому буде краще витримати паузу.
Які ще підказки стануть у пригоді?
Часті питання
