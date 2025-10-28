Они могут стать серьезной проблемой: как избавиться от книжных вшей

Книжные вши – это не та проблема, с которой встречаешься каждый день. Однако если эта ситуация случится, лучше знать наверняка, как действовать и немедленно от них избавиться.

Оказывается, в вашей библиотеке могут завестись незваные гости, которых на самом деле мало интересуют сюжеты книг. Что такое книжные вши и как от них избавиться – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Что такое книжные вши?

Книжные вши – это мелкие насекомые, которые питаются грибками, плесенью, крахмалом и клеем в переплетах, сама бумага их не интересует. Поэтому они обычно живут в старых книгах, которые хранили при ненадлежащем уровне влажности.

Книжные вши едят не бумагу, а клей с переплетов / Фото Pixabay

Для людей эти насекомые не несут никакой угрозы. Но если они завелись в книгах – это сигнал, что в помещении появилась плесень и грибки, а вот они уже могут быть опасными.

Как избавиться от книжных вшей?

На самом деле здесь очень простой алгоритм. Прежде всего надо снизить влажность в помещении, а "зараженные" книги пропылесосить и вынести на солнечный свет, советует Rentokil.

Однако также стоит проверить все вещи, которые могут содержать крахмал или клей. Есть риск, что книжные вши перекинулись на обои, мебель или текстиль.

