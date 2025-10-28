Вони можуть стати серйозною проблемою: як позбутися книжкових вошей

Книжкові воші – це не та проблема, з якою зустрічаєшся кожен день. Однак якщо ця ситуація трапиться, краще знати напевно, як діяти і негайно їх позбутися.

Виявляється, у вашій бібліотеці можуть завестися непрохані гості, яких насправді мало цікавлять сюжети книг. Що таке книжкові воші та як їх позбутися – розповідає 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Що таке книжкові воші?

Книжкові воші – це дрібні комахи, які живляться грибками, цвіллю, крохмалем і клеєм у палітурках, сам папір їх не цікавить. Тож вони зазвичай живуть у старих книгах, які зберігали при неналежному рівні вологості.

Книжкові воші їдять не папір, а клей з палітурок / Фото Pixabay

Для людей ці комахи не несуть жодної загрози. Але якщо вони завелися у книжках – це сигнал, що в приміщенні зʼявилася пліснява та грибки, а от вони вже можуть бути небезпечними.

Як позбутися книжкових вошей?

Насправді тут дуже простий алгоритм. Найперше треба знизити вологість у приміщенні, а "заражені" книги пропилососити і винести на сонячне світло, радить Rentokil.

Однак також варто перевірити всі речі, які можуть містити крохмаль або клей. Є ризик, що книжкові воші перекинулися на шпалери, меблі чи текстиль.

Корисні підказки