Если ваш кот спутал диван с лотком со специальным наполнителем – не спешите расстраиваться. Есть несколько действенных средств, которые помогут исправить ситуацию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал HotandHandyShow.

Как избавиться от запаха мочи кота с дивана?

Уксус и сода – универсальные и дешевые средства, которые есть в каждом доме. Их может быть достаточно для того, чтобы устранить неприятный запах.

Диван может стать не только местом для игр / Фото Freepik

Сначала надо обработать пятно раствором из уксуса (разбавляем его водой в пропорции 1 к 3). Затем посыпаем пятно содой, оставляем, чтобы оно высохло, а затем с помощью пылесоса его убираем. Помещение надо хорошо проветрить, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Если запах остался, попробуйте нанести перекись водорода с несколькими каплями жидкого мыла, а затем протереть влажной тряпкой, советуют пользователи на Reddit.

Полезный лафхак