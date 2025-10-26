Большинство из нас привыкли использовать соду и уксус, впрочем такие методы считаются несколько устаревшими, поэтому время узнать гораздо более действенный лайфхак, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Почему слив засоряется?

Ежедневно в трубы попадают остатки пищи, жир, масло и моющие средства. Со временем они накапливаются на стенках и создают устойчивые отложения, которые и влияют на сток воды. Часто засоры создает жир, который прилипает к стенкам трубы, затвердевает, а потом захватывает другие частицы. Исправить ситуацию можно благодаря средству, которое расщепит жир.

Чем прочистить слив раковины?

Эффективным методом считается сочетание горячей воды и средства для мытья посуды. Кипяток смягчает жир, а моющее средство его расщепляет.

Вскипятите 1 литр воды, а потом добавьте половину стакана средства для мытья посуды. Перемешайте все и оставьте на 3 минуты для активации. Смесь осторожно влейте в слив на засоренный участок. Далее подождите 5 минут, чтобы жир мог расщепиться, а вода могла снова пройти.



Простой способ вывести засор раковины / Фото Pexels

Этот быстрый метод подойдет всем, кто не захочет использовать агрессивную химию или боится повредить уплотнители.

Специалисты не советуют заливать масло или жир в раковину, потому что они начинают твердеть и прилипать к стенкам, накапливая на себе все другие засоры.

Для устранения засоров в раковине можно использовать Алка-Зельтцер с уксусом, стиральный порошок или привычный уксус с содой, пишет Express. Эти методы не требуют вызова сантехника и могут быть выполнены в домашних условиях с помощью простых средств.

Какие лайфхаки надо знать?