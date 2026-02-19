Посадите эти 5 растений возле редиса: урожай будете собирать ведрами

Февраль – это тот месяц, когда огородникам уже следует начинать планирование огорода. А редис – один из первых весенних овощей, который растет невероятно быстро и обильно, если подобрать правильных компаньонов.

Опытные огородники уже давно знают, что соседство овощей и фруктов очень сильно влияет на их урожайность. И поэтому планирование грядок огорода – не прихоть, а строгая необходимость, пишет The Spruce.

Что посадить возле редиса на огороде?

Лук-порей

Порей – это невероятный сосед для редиса. Достаточно специфический и сильный запах лука может защитить ваши грядки от медведки, слизней и тли.

Салат-латук

Здесь оба растения помогают друг другу: редис своими глубокими корнями разрыхляет почву и создает лучшую среду для роста салата. Но и редис получит пользу: когда его сажают рядом с растениями салата, он, как правило, имеет более нежный и сочный вкус.

Горох

Это – еще одно замечательное растение-компаньон для редиса. Горох добавляет в почву азот, а это способствует быстрому и активному росту корнеплода. И, учитывая то, что горох – это вьющееся растение, растущее вверх, он не будет конкурировать с редисом за пространство.

И редиску, и горох можно сажать очень рано – как только почва оттает и станет пригодной к обработке.

Укроп

Укроп – это полезная трава, которая точно должна быть на вашем огороде. Прежде всего, укроп привлечет на участок нескольких очень полезных насекомых: пчел, бабочек, солнышка и тому подобное. А также и укроп, и редис требуют одинаковой температуры и среды.

Шпинат

И шпинат, и редис можно выращивать и весной, и осенью, когда температура еще слишком низкая для многих других растений, пишет Better Homes&Gardens. И посадка этих двух культур вместе – это отличный способ сэкономить место в саду.

Редис также разрыхляет слишком плотную почву, и это облегчает рост корней шпината. Кроме того, листья редиса действует как ловушка для блошек и других насекомых – и так это растение защищает шпинат.

Что еще следует знать дачникам?