О вредителях можно забыть: какие растения посадить возле яблони

Посадка яблонь на участке предполагает не только хорошие условия освещения и уход, но и выгодное соседство, благодаря которому урожай фруктов будет намного лучше.

Садоводы уже давно обращают внимание на сопутствующие посадки, которые способны дать хорошие преимущества для дерева, пишет Martha Stewart. Это не обязательно должны быть какие-то саженцы. Идеально подойдут низкорослые растения, цветы или ароматная зелень. Они улучшат урожай, защитят деревья от вредителей и улучшат почву.

Что посадить рядом с яблоней?

Клевер

Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, улучшая ее плодородие. Цветы клевера привлекают пчел и других опылителей, способствуя лучшему плодоношению яблони.

Якщо шукаєте, де придбати саджанці яблуні зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Петрушка

Зелень очень полезна и полезна против яблоневой плодожорки – самого распространенного вредителя плодовых деревьев. Запах петрушки отпугивает плодожорку из сада, поэтому плоды вырастут без червей.

Лук-шнитт

Луковые растения помогают дереву бороться с болезнями. Одинаково полезен лук-шнитт и чеснок. После посадки этих растений парша яблони (грибковое заболевание, сопровождающееся темными пятнами на листьях и плодах) заметно уменьшается.



Лук-шнитт помогает бороться яблоне с болезнями / Фото Pexels

Тысячелистник

Растение привлекает к яблоне божьих коровок и златоглазок, которые сдерживают яблоневую плодожорку. Глубокие корни также способны разрыхлить почву и вынести питательные вещества на поверхность.

Фенхель

Тля – опасный вредитель сада, который может поселиться на яблоне. Ароматный фенхель действует как ловушка, отпугивая вредителей от яблок. Растение также привлекает насекомых, которые пожирают вредителей.

Бархатцы и настурции

Цветы привлекают полезных насекомых и отпугивают вредных. Божьи коровки, златоглазки и паразитические осы любят тлю, поэтому она держится подальше от таких деревьев. А настурции имеют одну особенность – они способны маскировать запах дерева от вредителей.

К слову, опавшие плоды яблок привлекают вредителей, таких как осы, шершни, мыши и крысы, пишет Express. Гнилые плоды способствуют развитию бактерий и грибков, поэтому могут заразить деревья и соседние растения. Именно поэтому в период сбора урожая садоводы советуют не оставлять вокруг яблони никаких плодов, даже если некоторые из них повреждены и несъедобны.

