Прибирання дому – це завдання, яке не викликає захвату у більшості людей, особливо коли мовиться про генеральне прибирання дому, на яке потрібно витратити принаймні кілька годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

На щастя, довгого прибирання можна уникнути, якщо чистити деякі речі щодня.

Що потрібно прибирати кожен день?

Брудний посуд

Мало хто хоче мити посуд після вечері – та це завдання все ж може заощадити чимало часу. І якщо ви готові виконати всього одне завдання з прибирання за день, це має бути саме миття посуду. Ви точно хочете позбутися у своїй оселі усього, що приваблює мурах, бактерії та створює неприємні запахи.

Також слід щодня перевіряти на наявність залишків їжі та бруду і вашу посудомийну машину, пише Southern Living.

Підлога

Щоденне підмітання чи пилососіння може видаватися надмірним, та це просте завдання одразу ж робить дім чистішим без великих зусиль. Особливо гарною ідеєю це буде у випадку, якщо ви маєте дітей, домашніх улюбленців чи алергії.

Купи одягу на підлозі

Ніщо не створює більш хаотичного враження від кімнати, як купи брудного одягу на підлозі. На щастя, розібратися з ним можна за лічені хвилини. Скиньте увесь брудний посуд у кошик для білизни, а якщо він чистий – складіть його та поверніть на полиці.

Папери

Купа небажаної пошти, реклами та квитанцій може виглядати дуже неохайно. І чимало людей залишають усі ці папери в коридорі, дозволяючи їм накопичуватися та створювати безлад. Швидко перегляньте папери та викиньте усе зайве. Решту ж складіть у відповідну полицю.

Ліжко

Незастелене ліжко одразу створює безлад у спальні. Тому дуже важливо взяти за звичку застеляти його відразу ж після прокидання. Це невеликий клопіт, що займає менш як хвилину, але одразу ж додає охайності оселі.

