"Убьют" и стиральную машинку, и одежду: 7 вещей, которые нельзя бросать в стиралку
- Не стоит стирать в стиральной машине очень грязную одежду, подушки из твердой пены, тяжелые одеяла, одежду с пометкой "только химчистка", вещи с расстегнутыми молниями, одежду с вещами в карманах, и кожаную одежду.
- Стирка этих вещей может повредить стиральную машину или саму одежду, поскольку они могут вызвать механические повреждения или не выдержать агрессивной стирки.
Стиральная машина –это невероятно удобный бытовой прибор, но годится он далеко не для всех вещей. Некоторая одежда из-за агрессивной стирки может повредиться –и это не единственная опасность.
Наличие стиральной машины может значительно облегчить жизнь. Но если вы хотите, чтобы ваш прибор работал как следует и в течение лет, не стоит бросать туда несколько элементов одежды, пишет Good Housekeeping.
Какую одежду не стоит стирать в стиральной машине?
Очень грязная одежда
Одеяла после пикников на песке, простыни, покрытые шерстью домашних животных, одежда, что загрязнилась очень сильно – это все вещи, которые нельзя бросать в стиральную машину. Большое количество посторонних элементов – например песка, ворса или грязи, может привести к повреждению в работе прибора, а также ваша одежда не очистится.
Подушки из твердой пены
Подушки из прочного пенополиуретана с эффектом памяти – это ценная покупка и инвестиция в свой здоровый сон. Впрочем, вы можете быстро избавиться от этой инвестиции, если неосторожно постираете такую подушку в стиральной машине.
Скорость отжима и количество оборотов во время стирки могут повредить пенополиуретан, и он порвется под весом воды.
Очень тяжелые одеяла
Большие и тяжелые одеяла станут еще тяжелее в стиральной машине, ведь они впитают в себя воду. Это может привести к повреждению стиральной машины, поэтому всегда учитывайте вес предметов и максимальную загрузку своей стиральной машины.
Одежда с пометкой "только химчистка"
Химчистка – это хлопоты и дополнительные расходы, но если вы решите сэкономить деньги и постирать вещь вместо этого в стиральной машине, скорее всего, вам придется покупать новую одежду. Такие вещи в стиральной машине могут деформироваться, потерять форму, цвет и тому подобное.
Вещи с расстегнутыми молниями
Независимо от того, вы бросаете в стирку джинсы, куртку или рюкзак, всегда убедитесь, что все молнии плотно закрыты. Зубцы открытой молнии могут легко застревать на ткани и порвать другую одежду во время стирки.
Одежда с вещами в карманах
Перед загрузкой одежды всегда проверяйте, не осталось ли чего-то в карманах. Во-первых, из-за стирки может испортиться техника, если вы забыли ее – например наушники. Во-вторых, монеты, ключи, салфетки, бумажные чеки и т.д. могут попасть на одежду и повредить стиральную машину.
Кожаная одежда
Кожа – это что-то, что нельзя подносить даже близко к стиральной машине. Под воздействием цикла стирки и высокой температуры кожа потрескается, сморщится и сожмется, пишет Martha Stewart.
Какие еще лайфхаки следует знать?
Зимой важно позаботиться о том, чтобы уберечь трубы от замерзания и трещин. Сделать это очень просто, если знать несколько элементарных правил.
Кроме того, очень быстро можно почистить и духовку – стойкие пятна сойдут с нее за считанные мгновения, если только использовать простое домашнее средство.
