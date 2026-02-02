"Убьют" и стиральную машинку, и одежду: 7 вещей, которые нельзя бросать в стиралку

Стиральная машина –это невероятно удобный бытовой прибор, но годится он далеко не для всех вещей. Некоторая одежда из-за агрессивной стирки может повредиться –и это не единственная опасность.

Наличие стиральной машины может значительно облегчить жизнь. Но если вы хотите, чтобы ваш прибор работал как следует и в течение лет, не стоит бросать туда несколько элементов одежды, пишет Good Housekeeping.

Какую одежду не стоит стирать в стиральной машине?

Очень грязная одежда

Одеяла после пикников на песке, простыни, покрытые шерстью домашних животных, одежда, что загрязнилась очень сильно – это все вещи, которые нельзя бросать в стиральную машину. Большое количество посторонних элементов – например песка, ворса или грязи, может привести к повреждению в работе прибора, а также ваша одежда не очистится.

Подушки из твердой пены

Подушки из прочного пенополиуретана с эффектом памяти – это ценная покупка и инвестиция в свой здоровый сон. Впрочем, вы можете быстро избавиться от этой инвестиции, если неосторожно постираете такую подушку в стиральной машине.

Скорость отжима и количество оборотов во время стирки могут повредить пенополиуретан, и он порвется под весом воды.

Очень тяжелые одеяла

Большие и тяжелые одеяла станут еще тяжелее в стиральной машине, ведь они впитают в себя воду. Это может привести к повреждению стиральной машины, поэтому всегда учитывайте вес предметов и максимальную загрузку своей стиральной машины.

Одежда с пометкой "только химчистка"

Химчистка – это хлопоты и дополнительные расходы, но если вы решите сэкономить деньги и постирать вещь вместо этого в стиральной машине, скорее всего, вам придется покупать новую одежду. Такие вещи в стиральной машине могут деформироваться, потерять форму, цвет и тому подобное.

Вещи с расстегнутыми молниями

Независимо от того, вы бросаете в стирку джинсы, куртку или рюкзак, всегда убедитесь, что все молнии плотно закрыты. Зубцы открытой молнии могут легко застревать на ткани и порвать другую одежду во время стирки.

Одежда с вещами в карманах

Перед загрузкой одежды всегда проверяйте, не осталось ли чего-то в карманах. Во-первых, из-за стирки может испортиться техника, если вы забыли ее – например наушники. Во-вторых, монеты, ключи, салфетки, бумажные чеки и т.д. могут попасть на одежду и повредить стиральную машину.

Кожаная одежда

Кожа – это что-то, что нельзя подносить даже близко к стиральной машине. Под воздействием цикла стирки и высокой температуры кожа потрескается, сморщится и сожмется, пишет Martha Stewart.

Какие еще лайфхаки следует знать?