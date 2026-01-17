Эти 5 неожиданных вещей ни за что нельзя оставлять возле батареи или дуйчика: не все знают
- Крупная мебель, аэрозольные баллоны, шторы, бумага и батарейки не следует размещать возле обогревателей из-за риска воспламенения.
- Длительное воздействие тепла может повредить материалы мебели и вызвать преждевременный износ.
Когда наступают холода, обогреватели и батареи, естественно, используют практически постоянно. Но небрежное использование дуйчиков может легко привести к пожару.
Для того, чтобы уберечь свое жилье и кошелек, следует разобраться, что же никогда нельзя ставить возле обогревателей и батарей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Что нельзя ставить возле батареи?
Большая мебель
Если вы живете в достаточно небольшой квартире или доме, вероятно, вы пытаетесь с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр пространства – а это значит, что мебель часто плотно придвинута к стенам.
И порой в стене есть еще и обогреватель или батарея – но в таком случае следует подумать о расстановке мебели еще раз. Во-первых, высокая температура может нагреть горючие материалы до температуры воспламенения. Но даже если ваш диван или стен никогда не будет близко к пожару, длительное воздействие тепла может привести к повреждению материалов и значительно более быстрого износа.
Аэрозольные баллоны и баллоны под давлением
Многие люди даже не задумываются, когда ставят баллончик с освежителем воздуха в ванной, чтобы избавиться от неприятных запахов. Впрочем, всегда следите, чтобы такие вещи не оказывались рядом с обогревателями, ведь это может быть очень опасным.
Шторы и жалюзи
Шторы, портьеры и жалюзи могут быть очень легковоспламеняющимися. Следите за тем, чтобы они не касались обогревателя, когда он работает.
Бумага и картон
Вероятно, вы не храните туалетную бумагу или бумажные полотенца прямо на обогревателе, но над ним вполне может оказаться книжная полка – и это может привести к негативным последствиям.
Батарейки
Большинство людей не кладут батарейки возле обогревателя, но там легко могут оказаться другие приборы с батарейками внутри. А такая близость со временем может привести к серьезным проблемам – в том числе и к пожару.
Какие еще советы по дому стоит запомнить?
