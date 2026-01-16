Проблема с замерзанием дверей чаще всего происходит после мойки и сильных морозов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit. Когда влага попадает в уплотнители и замки, то ночью замерзает, поэтому дверь трудно открыть и даже есть риск повредить уплотнители или сломать ручку.

Как открыть замерзшие двери автомобиля?

Важное правило для водителей – не стоит тянуть резко за ручку. Резкие движения способны привести к ее поломке. Стоит мягко нажать внутрь по периметру, а потом попробовать открыть еще раз. Таким образом лед может треснуть и двери поддадутся открытию.

Если же есть возможность включить фен или тепловентилятор, то стоит направить теплый воздух на область замка и уплотнителей. Этим лайфхаком часто пользуются те водители, двери которых в машине примерзают регулярно.



Простые способы, которые помогут открыть ручку двери / Фото Pexels

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать кипяток, насколько бы сильно не замерзли двери. Это действие приведет к резкому перепаду температур, поэтому может повредить лакокрасочное покрытие.

Опытные водители вообще советуют приобрести специальные размораживатели замков, которые действуют намного быстрее. Как альтернативу можно использовать спирт, аккуратно нанеся его на уплотнитель и замок. Когда откроете дверь, тогда заведите машину и включите печку. Через несколько минут разморозятся все остальные двери.

К слову, в мороз нельзя ставить машину на ручник, поскольку он может примерзнуть, и автомобиль не сдвинется с места, пишет Auto-Swiat. Если ручник замерз, следует хорошо прогреть двигатель или тормозной механизм теплой водой, а в случае неудачи – обратиться в сервис.

Какие еще есть автомобильные секреты?