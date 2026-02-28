Никогда не сажайте эти 5 растений после помидоров: урожая не дождетесь
- Помидоры не следует сажать после картофеля, баклажанов, перца, клубники и тыквы из-за риска заболеваний и конкуренции за питательные вещества.
- Высадку рассады помидоров рекомендуют начинать в начале марта, когда уже нет угрозы заморозков.
Помидоры это невероятные овощи, которые можно есть и свежими, и консервировать на зиму, и использовать во множестве рецептов. А это значит, что на огороде их точно стоит сажать.
Если вы хотите получить роскошный урожай помидоров, следует не только вовремя посадить рассаду и разобраться, как ухаживать за ними, но и выбрать для них удачное место, пишет Better Homes&Gardens.
Интересно Чем почистить серебро в домашних условиях: станет блестящим за 5 минут
Какие растения нельзя сажать после помидоров?
Картофель
И помидоры, и картофель относятся к семейству пасленовых, а это значит, что они уязвимы к одинаковым болезням и вредителям – в частности к фитофторозу.
Кроме того, не советуют сажать картофель и у помидоров – ведь в таком случае растения будут конкурировать между собой за питательные вещества.
Баклажаны
Как и картофель, баклажаны тесно связаны с помидорами и относятся к пасленовым, что делает их уязвимыми к одинаковым заболеваниям. Фитофтороз очень легко поражает помидоры и баклажаны, и это означает перекрестное заражение в очень многих случаях.
Перец
Здесь – та же проблема. Помидоры и перцы подвержены похожим заболеваниям, и их поражают одинаковые вредители, которые могут зимовать прямо в почве.
Клубника
Клубника очень уязвима к фитофторозу, а он прекрасно переносит морозы и может перенести холодную зиму в почве. Также многие дачники убеждены, что клубника, высаженная на месте помидоров, вырастает очень кислая и никак не может приобрести сладость.
Тыквы
Тыквам нужны те же самые микроэлементы, что и помидорам – и это значит, что в почве их останется немного, и культура не сможет как следует разрастись.
Когда сажать помидоры?
Начинать высадку рассады помидоров нужно в начале марта – именно это время позволит растениям окрепнуть перед пересадкой в открытый грунт.
Перед пересадкой очень важно убедиться, что заморозки уже прошли, пишет Real Simple. Главное – дождаться, чтобы даже ночью температура не опускалась ниже, чем до 10 градусов.
Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Что еще следует знать дачникам?
Возле яблонь дачникам советуют высадить несколько конкретных растений – это позволит достичь максимального урожая плодов и защитить яблоню от болезней и вредителей.
Кроме того, внимательно следует отнестись и к урожаю свеклы – если высадить рядом с ними несколько культур, это поможет достичь невероятных результатов.
Частые вопросы
Какие растения не стоит сажать рядом с помидорами?
Не рекомендуется сажать картофель, баклажаны, перец, клубнику и тыкву возле помидоров - все эти растения могут конкурировать за питательные вещества и подвержены одинаковым болезням.
Когда лучше всего высаживать рассаду помидоров?
Высадку рассады помидоров следует начинать в начале марта, чтобы растения успели окрепнуть перед пересадкой в открытый грунт. Важно дождаться, чтобы заморозки прошли и температура ночью не опускалась ниже 10 градусов.
Какие советы могут помочь улучшить урожай на даче?
Садоводам рекомендуется высаживать определенные растения возле яблонь для максимального урожая и защиты от болезней. Также важно подбирать соседние культуры для свеклы, чтобы достичь лучших результатов.