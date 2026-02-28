Ніколи не садіть ці 5 рослин після помідорів: урожаю не дочекаєтеся
- Помідори не слід садити після картоплі, баклажанів, перцю, полуниці та гарбузів через ризик захворювань і конкуренцію за поживні речовини.
- Висадку розсади помідорів рекомендують починати на початку березня, коли вже немає загрози заморозків.
Помідори – це неймовірні овочі, які можна їсти й свіжими, і консервувати на зиму, і використовувати в безлічі рецептів. А це значить, що на городі їх точно варто садити.
Якщо ви хочете отримати розкішний урожай помідорів, слід не тільки вчасно посадити розсаду та розібратися, як доглядати за ними, але й обрати для них вдале місце, пише Better Homes&Gardens.
Які рослини не можна садити після помідорів?
Картопля
І помідори, і картопля належать до родини пасльонових, а це значить, що вони вразливі до однакових хвороб та шкідників – зокрема до фітофторозу.
Окрім того, не радять садити картоплю і біля помідорів – адже у такому випадку рослини конкуруватимуть між собою за поживні речовини.
Баклажани
Як і картопля, баклажани тісно пов'язані з помідорами та належать до пасльонових, що робить їх вразливими до однакових захворювань. Фітофтороз дуже легко вражає помідори та баклажани, і це означає перехресне зараження у дуже багатьох випадках.
Перець
Тут – та сама проблема. Помідори та перці схильні до схожих захворювань, і їх вражають однакові шкідники, що можуть зимувати прямо у ґрунті.
Полуниця
Полуниця дуже вразлива до фітофторозу, а він чудово переносить морози та може перенести холодну зиму у ґрунті. Також чимало дачників переконані, що полуниця, висаджена на місці помідорів, виростає дуже кисла і ніяк не може набути солодкості.
Гарбузи
Гарбузам потрібні ті ж самі мікроелементи, що й помідорах – і це значить, що у ґрунті їх залишиться небагато, і культура не зможе як слід розростися.
Коли садити помідори?
Починати висадку розсади помідорів потрібно на початку березня – саме цей час дозволить рослинам зміцніти перед пересадкою у відкритий ґрунт.
Перед пересадкою дуже важливо пересвідчитися, що заморозки вже минули, пише Real Simple. Головне – дочекатися, аби навіть вночі температура не опускалася нижче, ніж до 10 градусів.
Що ще слід знати дачникам?
