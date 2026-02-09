После этого – только в мусорку: вот какую посуду нельзя класть в посудомойку
- Деревянную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку она может деформироваться, разбухать и стать средой для роста плесени.
- Для ухода за деревянной посудой ее следует вытирать губкой, промывать теплой водой с мягким мылом, высушивать полотенцем, а ежемесячно смазывать минеральным маслом.
Посудомоечная машина – это уже почти незаменимый прибор для многих людей. Он не только экономит время и силы, но и, оказывается, использует меньше воды, чем ручное мытье.
Впрочем, к сожалению, мыть в посудомоечной машине можно далеко не все. В частности, один вид посуды после чистки под высокой температурой и давлением воды может испортиться безвозвратно, пишет Martha Stewart.
Интересно Жир мгновенно исчезнет с ваших фасадов: чистота и уют доступны за копейки
Почему в посудомойке нельзя мыть деревянную посуду?
Деревянные лопатки, ложки и, главное, разделочные доски – это вещи, без которых не обойдется ни одна кухня. Они удобные, не очень дорогие и долговечные – впрочем. последний пункт одно мытье в посудомоечной машине может поставить под угрозу.
Первая угроза – это обесцвечивание. Но пострадает не только эстетический вид вашей посуды. Если деревянную посуду замочить или надолго подвергнуть воздействию воды, дерево начинает разбухать и деформироваться. Посуда уже не будет такой удобной, и во многих случаях от нее придется избавиться.
Но основная угроза заключается в том. что дерево – это достаточно пористый материал, и особенно когда речь идет об разделочных досках со следами от ножа и сколами. Вода проникает даже в самые маленькие щели и даже после мытья надолго остается в них, создавая идеальную среду для роста плесени.
Как правильно чистить деревянную посуду, чтобы служила десятилетиями?
Первое – пищу нужно вытереть с деревянной посуды губкой или тканью, а затем смочить ее теплой водой с мягким мылом, чтобы лучше очистить дерево. Доску или другую посуду промойте под проточной водой, а потом завершите очистку протиранием сухим полотенцем, чтобы убрать максимум влаги, пишет Bon Apetit.
Но это – уход после каждого использования. А вот ежемесячно следует смазывать доски минеральным маслом, чтобы избежать растрескивания и раскалывания. Впрочем, не переусердствуйте – слишком большое количество масла приведет к тому, что древесина не сможет "дышать" и не будет высыхать равномерно.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Смягчить полотенца, чтобы они снова стали гладкие и пушистые, можно средством с кухонной полочки – и это не уксус.
А вот британские хозяйки уже давно добавляют зубную пасту в стиральную машину – это помогает справиться с давней проблемой, которая многим не дает покоя.
Частые вопросы
Почему не рекомендуется мыть деревянную посуду в посудомоечной машине?
Мыть деревянную посуду в посудомоечной машине не рекомендуется, так как под воздействием высокой температуры и давления воды дерево может обесцветиться, разбухнуть и деформироваться. Это делает посуду менее удобной в использовании, а в некоторых случаях ее придется вовсе выбросить. Кроме того, дерево - это пористый материал, и вода может проникать в щели, что создает идеальную среду для роста плесени.
Как правильно ухаживать за деревянной посудой, чтобы она служила долго?
Чтобы деревянная посуда служила долго, после каждого использования еду нужно вытереть губкой или тканью, а затем смочить теплой водой с мягким мылом. После промывки под проточной водой следует протереть посуду сухим полотенцем, чтобы убрать максимум влаги. Ежемесячно доски следует смазывать минеральным маслом, чтобы избежать растрескивания, но не стоит переусердствовать с количеством масла.
Какие еще лайфхаки для дома могут быть полезными?
Полезные лайфхаки для дома включают смягчение полотенец с помощью средства с кухонной полочки, а не уксуса, чтобы они снова стали гладкими и пушистыми. Также британские хозяйки добавляют зубную пасту в стиральную машину - это помогает решить давнюю проблему, с которой сталкиваются многие люди.