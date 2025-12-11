Год Огненной Лошади: что категорически нельзя дарить на Новый год
- На Год Огненной Лошади не стоит дарить пояса, пояса, шарфы, кожаные вещи, часы и духи, потому что они символизируют контроль, ограничения и завершения, что противоречит природе Лошади.
- Лучше выбрать другие подарки, которые не ассоциируются с вмешательством или ограничением свободы, чтобы обеспечить уместность подарка в этот период.
Огненная Лошадь по китайским традициям символизирует свободу, движение и независимость. Поэтому стоит осторожно выбирать подарки и избегать тех, которые противоречат этим категориям.
Подарок – это проявление любви, заботы и уважения, и вместе с тем важно позаботиться, чтобы он был уместным по всем возможным правилам. Какие подарки стоит обходить стороной на Год Огненной Лошади – рассказывает 24 Канал со ссылкой на SinoCultural.
Какие подарки не стоит дарить на этот Новый год?
- Вещи, "ограничивающие" свободу и движение
Паски, пояса, шарфы – это замечательные подарки, но не на Год Огненной Лошади. Эти вещи сжимают, а значит, могут сдерживать в развитии и движения вперед. Если хотите дарить эти вещи, то лучше дождаться другого случая.
Выбирать подарок надо очень тщательно / Фото Pixabay
- Кожаные вещи
Изделия из натуральной кожи олицетворяют жесткость и контроль, что противоречит природе Лошади. Кстати, конская сбруя обычно также кожаная – еще одна причина отказаться от этого подарка.
- Часы
В восточной традиции часы часто символизируют завершение или даже "обратный отсчет". Зато энергичная Лошадь – это о новых начинаниях и неудержимом движении вперед.
Можно ли подарить духи?
Духи – один из самых популярных и надежных вариантов подарка. Но на Год Огненной Лошади от них тоже лучше отказаться, советует Karmabless.
Дело в том, что резкие запахи ассоциируются с давлением и вмешательством. Поэтому в этом Новом году лучше обратить внимание на другие подарки.
Частые вопросы
