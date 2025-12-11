Рік Вогняного Коня: що категорично не можна дарувати на Новий рік

Вогняний Кінь за китайськими традиціями символізує свободу, рух і незалежність. Тому варто обережно вибирати подарунки та уникати тих, які суперечать цим категоріям.

Подарунок – це вияв любові, турботи та поваги, і разом з тим важливо потурбуватися, щоб він був доречним по всіх можливих правилах. Які подарунки варто оминати на Рік Вогняного Коня – розповідає 24 Канал з посиланням на SinoCultural.

Які подарунки не варто дарувати на цей Новий рік?

Речі, що "обмежують" свободу та рух

Паски, пояси, шарфи – це чудові подарунки, але не на Рік Вогняного Коня. Ці речі стискають, а отже, можуть стримувати у розвитку та руху вперед. Якщо хочете дарувати ці речі, то краще дочекатися іншої нагоди.

Вибирати подарунок треба дуже ретельно / Фото Pixabay

Шкіряні речі

Вироби з натуральної шкіри уособлюють жорсткість та контроль, що суперечить природі Коня. До речі, кінська збруя зазвичай також шкіряна – ще одна причина відмовитися від цього подарунка.

Годинники

У східній традиції годинники часто символізують завершення або навіть "зворотний відлік". Натомість енергійний Кінь – це про нові починання та нестримний рух вперед.

Чи можна подарувати парфуми?

Парфуми – один з найпопулярніших та надійних варіантів подарунка. Але на Рік Вогняного Коня від них теж краще відмовитися, радить Karmabless.

Річ у тому, що різкі запахи асоціюються із тиском та втручанням. Тому цього Нового року краще звернути увагу на інші подарунки.

Поради, які стануть у пригоді