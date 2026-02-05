5 вещей, которые никогда нельзя держать возле радиатора – даже на минуту

Возле радиатора часто скрывается опасность, о которой мало кто задумывается. Порой вещи, которые мы машинально кладем рядом, нередко становятся причиной пожаров.

По словам пожарных, возгорания в домах почти никогда не возникают внезапно, пишет City Magazine. Все начинается с рубашки, которая долго сушится на радиаторе, или электрического шнура, который постоянно перегревается.

Что никогда нельзя держать возле радиатора?

Одежда, одеяло и постельное белье

Значительное количество людей сушит одежду на радиаторе, но именно текстиль является самой распространенной причиной пожаров в домах. Одежда и одеяла удерживают тепло, а синтетические материалы могут плавиться при длительном нагревании. Опасность особенно велика ночью, когда никого нет дома.

Пожарные предостерегают от сушки одежды на радиаторе или обогревателе. Лучше использовать сушилки и размещать их в 2 метрах от источника тепла.

Картонные коробки, книги и бумага

Бумага является легковоспламеняющимся материалом, поэтому длительное воздействие тепла может вызвать самовозгорание. Хранить книги, бумагу и картонные коробки следует только в закрытых шкафах, подальше от радиаторов и обогревателей.



У радиатора нельзя держать книги, бумагу и картонные коробки / Фото Pexels

Мебель и декоративные элементы

Неправильное размещение мебели дома может представлять серьезную опасность. Шторы действуют как фитиль. Если они перегреются, то огонь быстро распространится вверх. Деревянная мебель со временем может высохнуть и потрескаться. Пожарные рекомендуют оставить свободное пространство от радиатора на 30 – 50 сантиметров.

Легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли

Нельзя держать возле радиаторов лак для волос, освежители воздуха или спреи. Эти продукты имеют легковоспламеняющиеся пары. Их нагрев может привести к утечке, а в худшем случае – к взрыву.

Электронные и зарядные устройства

Пожарные составили список самых рискованных комбинаций рядом с радиатором. Это телефон на зарядке, удлинитель спрятан рядом с обогревателем, или ноутбук поставлен на полу рядом с источником тепла.

Электронные устройства естественно нагреваются, поэтому если подвергаются еще и дополнительному теплу, то это может привести к перегреву батарей или плавления кабеля. Быстро могут вспыхнуть при перегреве литий-ионные батареи, которые являются особенно чувствительными.

Как улучшить эффективность камина?

Для повышения эффективности камина рекомендуется оставить пространство вокруг камина открытым, добавить каминный вентилятор, использовать правильно высушенные дрова, установить каминную вставку и теплоотражатель или теплообменник, пишет Home and Gardens. Использование каминного вентилятора и каминной вставки может существенно уменьшить тепловые потери, а выбор качественного топлива, например дуб или клен, обеспечит дольше и эффективнее горения.

Какие еще советы следует знать?