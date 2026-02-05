5 речей, які ніколи не можна тримати біля радіатора – навіть на хвилину

Біля радіатора часто ховається небезпека, про яку мало хто замислюється. Часом речі, які ми машинально кладемо поруч, нерідко стають причиною пожеж.

За словами пожежників, загоряння в оселях майже ніколи не виникає раптово, пише City Magazine. Усе починається з сорочки, яка довго сушиться на радіаторі, чи електричного шнура, який постійно перегрівається.

Що ніколи не можна тримати біля радіатора?

Одяг, ковдру та постільну білизну

Значна кількість людей сушить одяг на радіаторі, але саме текстиль є найпоширенішою причиною пожеж у будинках. Одяг та ковдри утримують тепло, а синтетичні матеріали можуть плавитися при тривалому нагріванні. Небезпека є особливо велика вночі, коли нікого немає вдома.

Пожежники застерігають від сушіння одягу на радіаторі чи обігрівачі. Краще використовувати сушарки й розміщувати їх за 2 метри від джерела тепла.

Картонні коробки, книги й папір

Папір є легкозаймистим матеріалом, тому тривалий вплив тепла може спричинити самозаймання. Зберігати книги, папір та картонні коробки варто лише в закритих шафах, подалі від радіаторів та обігрівачів.



Біля радіатора не можна тримати книги, папір та картонні коробки / Фото Pexels

Меблі та декоративні елементи

Неправильне розміщення меблів вдома може становити серйозну небезпеку. Штори діють як гніт. Якщо вони перегріються, то вогонь швидко пошириться вгору. Дерев’яні меблі з часом можуть висохнути й потріскатися. Пожежники рекомендують залишити вільний простір від радіатора на 30 – 50 сантиметрів.

Легкозаймисті рідини та аерозолі

Не можна тримати біля радіаторів лак для волосся, освіжувачі повітря чи спреї. Ці продукти мають легкозаймисті пари. Їхнє нагрівання може призвести до витоку, а в гіршому випадку – до вибуху.

Електронні та зарядні пристрої

Пожежники склали список найризикованіших комбінацій поруч з радіатором. Це телефон на зарядці, подовжувач захований поруч з обігрівачем, чи ноутбук поставлений на підлозі поруч з джерелом тепла.

Електронні пристрої природно нагріваються, тому якщо піддаються ще й додатковому теплу, то це може призвести до перегріву батарей чи плавлення кабелю. Швидко можуть спалахнути при перегріві літій-іонні батареї, які є особливо чутливими.

Як покращити ефективність каміна?

Для підвищення ефективності каміна рекомендується залишити простір навколо каміна відкритим, додати камінний вентилятор, використовувати правильно висушені дрова, встановити камінну вставку та тепловідбивач або теплообмінник, пише Home and Gardens. Використання камінного вентилятора та камінної вставки може суттєво зменшити теплові втрати, а вибір якісного палива, як-от дуб чи клен, забезпечить довше та ефективніше горіння.

Які ще поради слід знати?