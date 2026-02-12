Часто выбрать подарок любимой половинке на День рождения гораздо труднее, чем на День влюбленных, пишет 24 Канал. Это все потому, что на Валентина большинство придумывают подарки "на автомате". Мы составили список 5 презентов, которые стоит заменить, чтобы поразить свою пару.

Какие подарки на День Валентина стали банальными?

Плюшевая игрушка

Милый мишка создает вав-эффект только в первые минуты, а дальше просто стоит на полке или вообще спрятан в коробку. Такие подарки выглядят романтично, но редко несут практическую ценность.

Чашка с фотографией

Когда-то такие подарки выглядели очень трогательно, а сейчас уже вышли из моды. Печатные фото на посуде – не актуальны, а идея выглядит шаблонно.

Ювелирные украшения

Украшение хоть и считается популярным подарком на День Валентина, однако не является совсем плохой идеей. Хуже всего в таком подарке может быть только выбор "на скорую руку". Лучше выбирать вещь продуманно, чтобы это свидетельствовало об индивидуальном подходе и не выглядело формально.



Ювелирные украшения с сердечками выглядят банально / Фото Pexels

Термочашка

Этот подарок практичный, однако не совсем точный выбор, даже если здесь заложена идея заботы о партнере. Стандартная термочашка больше напоминает офисный сувенир, чем символ чувств.

Набор для ухода

Гели, лосьоны или косметические боксы – это универсальный вариант. Однако такой подарок больше напоминает вещь, которую можно купить где угодно, особенно не заботясь о том, понравится ли это любимому человеку.

Вместо шаблонных подарков лучше выбрать билеты на интересное событие, забронировать столик на ужин, записать на мастер-класс, устроить небольшое путешествие или подарить вещь, связанную с хобби любимого человека.

Что подарить на День Валентина?