Не спешите выбрасывать старые простыни: они вам пригодятся множество раз

Старые и изношенные простыни большинство из нас выбрасывает, но хозяйки нашли им немало применений. Благодаря фантазии ткань может получить вторую жизнь.

Эксперты по быту привели несколько простых примеров использования старых простыней в быту, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как использовать простыни в быту?

Для домашних животных. Мягкую ткань можно постелить для лежанок кошек или собак. Достаточно лишь сложить ее в несколько слоев, а для более теплого варианта – края можно сшить и наполнить середину старой одеждой или носками.

Защита для полок. Старую постель можно использовать в кладовке для застилания полок. Это убережет их от накопления пыли. Также на диван или кресло можно набросить старую простыню, чтобы сохранить обивку от животных.

Чехол для авто. Оставьте старую простыню, чтобы прикрыть машину от пыли и грязи.

Экологическую упаковку. Старую ткань можно охотно использовать для заворачивания хрупких вещей во время хранения или переезда.



Старая постель может пригодиться / Фото Pexels

Для пикника. Большие простыни понадобятся летом на природу благодаря легкости и компактности.

Уход за серебром. Маленькие кусочки простыни идеально подойдут для полировки серебряных украшений или столовых приборов.

Помощь приютам. Значительное количество старых простыней можно передать в приют с собаками. Там их используют для подстилок и уборки.

Мы привыкли считать старые простыни хламом, но они способны облегчить наш быт и стать полезными для различных нужд.

К слову, совместная стирка постельного белья и полотенец может привести к износу деликатных тканей из-за разницы в весе и толщине, пишет Better Homes and Garden. Простыни сохнут быстрее, чем полотенца, что может привести к пересыханию и развитию плесени при совместной стирке.

Какие еще советы стоит знать?