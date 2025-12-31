Пара обуви, которая плохо сидит, может вызвать боль, натирания и серьезные проблемы со стопами, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Натирание может привести к мозолям, в которых будет больно ходить.

Как эффективно растянуть обувь?

Давление и боль во время примерки является явным сигналом, что обувь маловата. Не всегда она может сама разноситься, поэтому стоит прибегнуть к лайфхаку. Лучше всего растягиваются кожаные сапоги, классические туфли, балетки или некоторые кроссовки.

Материал играет важную роль. Лучше всего растягивается натуральная кожа, поскольку гибкая, прочная и подстраивается под форму стопы. Замша тоже поддается растяжению, но требует деликатного ухода.

С помощью носков

Для растяжения обуви достаточно надеть толстые слегка влажные носки и походить в этой обуви 20 – 30 минут. Материал благодаря такому трюку станет податливым и адаптироваться к форме стопы.

С помощью растяжителя

Есть еще также растяжитель для обуви, который подходит для кожи и замши. Он поможет увеличить объем именно тем, где нужно. Сначала примерьте обувь и определите, где именно она давит – в длине, ширине или отдельной зоне.



Обувь легко растягивает специальный девайс / Фото Pexels

Для кожаных моделей нанесите кондиционер, чтобы смягчить материал. Тогда уменьшите растяжитель до минимального размера и вставьте в обувь. Медленно расширяйте его до нужного уровня и оставьте на 6 – 8 часов.

С помощью тепла

Для расширения носка или пятки, прогрейте проблемные участки феном. Тепло сделает материал эластичным, а потом походите в нем, пока оно не остынет. А еще можно посидеть в обуви в автомобиле с включенным обогревателем. Теплый воздух размягчит кожу и обувь подстроится под стопу.

Для удаления солевых разводов с замшевой обуви следует высушить ее при комнатной температуре и расчесать специальной щеткой для замши, пишет Filippo. Если остались следы, можно использовать раствор воды и уксуса в пропорции один к одному для точечной очистки.

Какие еще советы стоит знать?