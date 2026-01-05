Не поспішайте викидати старі простирадла: вони вам знадобляться безліч разів

Старі та зношені простирадла більшість з нас викидає, але господині знайшли їм чимало застосувань. Завдяки фантазії тканина може отримати друге життя.

Експерти з побуту навели кілька простих прикладів використання старих простирадл у побуті, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як використовувати простирадла в побуті?

Для домашніх тварин. М’яку тканину можна постелити для лежанок котів чи собак. Достатньо лише скласти його в кілька шарів, а для теплішого варіанту – краї можна зшити й наповнити середину старим одягом чи шкарпетками.

Захист для полиць. Стару постіль можна використовувати в коморі для застеляння полиць. Це вбереже їх від накопичення пилу. Також на диван чи крісло можна накинути старе простирадло, щоб зберегти оббивку від тварин.

Чохол для авто. Залишіть старе простирадло, щоб прикрити машину від пилу та бруду.

Екологічне пакування. Стару тканину можна залюбки використовувати для загортання крихких речей під час зберігання чи переїзду.



Стара постіль може стати в пригоді / Фото Pexels

Для пікніка. Великі простирадла знадобляться влітку на природу завдяки легкості й компактності.

Догляд за сріблом. Маленькі шматочки простирадла ідеально підійдуть для полірування срібних прикрас чи столових приборів.

Допомога притулкам. Значну кількість старих простирадл можна передати до притулку з собаками. Там їх використають для підстилок і прибирання.

Ми звикли вважати старі простирадла мотлохом, але вони здатні полегшити наш побут та стати корисними для різних потреб.

До слова, спільне прання постільної білизни та рушників може призвести до зношування делікатних тканин через різницю у вазі та товщині, пише Better Homes and Garden. Простирадла сохнуть швидше, ніж рушники, що може призвести до пересихання й розвитку плісняви при спільному пранні.

