Не выбрасывайте пузырьковую пленку: она понадобится для утепления
- Пузырчатую пленку можно использовать для утепления садовых сараев и хозяйственных помещений, уменьшая потери тепла.
- Она также может защитить комнатные растения от холода, окутывая горшки пленкой.
После праздничного шопинга у многих из нас дома могут найтись пузырьковые пленки, которыми окутывают товары. Если у вас есть такая вещь –не спешите ее выбрасывать.
Материал может быть неожиданно полезным для сада и хозяйственных нужд.
Как использовать пузырьковую пленку?
Пленку от упаковки товаров можно использовать повторно. Она способна утеплить садовый сарай или помещение для хранения инструментов. Эта вещь помогает уменьшить потери тепла в холодное время года, защитить вещи от влаги и конденсата, а еще продлить срок службы самой конструкции.
Пузырьковая пленка имеет теплоизоляционные свойства и создает дополнительный барьер от холода зимой и от перегрева летом. Это довольно удобный метод применения, когда сарай используется как мастерская или какое-то хозяйственное помещение.
Пузырьковый материал может уберечь растения от охлаждения / Фото Freepik
Для утепления не нужно знать никаких специальных навыков. Нужно только нарезать пленку на полосы нужного размера и закрепить ее на стенах с небольшим нахлестом. Для фиксации подойдет степлер, а по желанию утеплитель можно закрыть фанерой. Это придаст помещению опрятного вида и дополнительного тепла.
Использование пузырьковой пленки может быстро и бюджетно улучшить условия в хозяйственных помещениях, поэтому достаточно лишь воспользоваться тем, что уже есть под рукой.
Низкие температуры и заморозки могут повредить растения, поэтому для защиты от холода, горшки с комнатными растениями стоит обернуть пузырьковой пленкой. Садоводы говорят, что такой метод является довольно простым и полезным.
А еще не стоит выбрасывать использованную постель, пишет Martha Stewart. Старые простыни можно повторно использовать для лежанок домашних животных, защиты полок, автомобильных чехлов, экологической упаковки и пикников. Они также могут пригодиться для полировки серебра или быть переданы в приюты для животных.
Какие еще советы стоит знать?
