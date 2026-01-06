Не выбрасывайте пузырьковую пленку: она понадобится для утепления

После праздничного шопинга у многих из нас дома могут найтись пузырьковые пленки, которыми окутывают товары. Если у вас есть такая вещь –не спешите ее выбрасывать.

Материал может быть неожиданно полезным для сада и хозяйственных нужд, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как использовать пузырьковую пленку?

Пленку от упаковки товаров можно использовать повторно. Она способна утеплить садовый сарай или помещение для хранения инструментов. Эта вещь помогает уменьшить потери тепла в холодное время года, защитить вещи от влаги и конденсата, а еще продлить срок службы самой конструкции.

Пузырьковая пленка имеет теплоизоляционные свойства и создает дополнительный барьер от холода зимой и от перегрева летом. Это довольно удобный метод применения, когда сарай используется как мастерская или какое-то хозяйственное помещение.



Пузырьковый материал может уберечь растения от охлаждения / Фото Freepik

Для утепления не нужно знать никаких специальных навыков. Нужно только нарезать пленку на полосы нужного размера и закрепить ее на стенах с небольшим нахлестом. Для фиксации подойдет степлер, а по желанию утеплитель можно закрыть фанерой. Это придаст помещению опрятного вида и дополнительного тепла.

Использование пузырьковой пленки может быстро и бюджетно улучшить условия в хозяйственных помещениях, поэтому достаточно лишь воспользоваться тем, что уже есть под рукой.

Низкие температуры и заморозки могут повредить растения, поэтому для защиты от холода, горшки с комнатными растениями стоит обернуть пузырьковой пленкой. Садоводы говорят, что такой метод является довольно простым и полезным.

А еще не стоит выбрасывать использованную постель, пишет Martha Stewart. Старые простыни можно повторно использовать для лежанок домашних животных, защиты полок, автомобильных чехлов, экологической упаковки и пикников. Они также могут пригодиться для полировки серебра или быть переданы в приюты для животных.

Какие еще советы стоит знать?