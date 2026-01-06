Не викидайте бульбашкову плівку: вона знадобиться для утеплення

Після святкового шопінгу в багатьох з нас вдома можуть знайтися бульбашкові плівки, якими огортають товари. Якщо у вас є така річ – не поспішайте її викидати.

Матеріал може бути несподівано корисним для саду та господарських потреб, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як використовувати бульбашкову плівку?

Плівку від упакування товарів можна використовувати повторно. Вона здатна утеплити садовий сарай чи приміщення для зберігання інструментів. Ця річ допомагає зменшити втрати тепла в холодну пору року, захистити речі від вологи й конденсату, а ще продовжити термін служби самої конструкції.

Бульбашкова плівка має теплоізоляційні властивості й створює додатковий бар’єр від холоду взимку та від перегріву влітку. Це доволі зручний метод застосування, коли сарай використовується як майстерня чи якесь господарське приміщення.



Бульбашковий матеріал може вберегти рослини від охолодження / Фото Freepik

Для утеплення не потрібно знати ніяких спеціальних навичок. Потрібно лише нарізати плівку на смуги потрібного розміру й закріпити її на стінах з невеликим нахлистом. Для фіксації підійде степлер, а за бажанням утеплювач можна закрити фанерою. Це додасть приміщенню охайного вигляду й додаткового тепла.

Використання бульбашкової плівки може швидко та бюджетно покращити умови в господарських приміщеннях, тож достатньо лише скористатися тим, що вже є під рукою.

Низькі температури та заморозки можуть пошкодити рослини, тому для захисту від холоду, горщики з кімнатними рослинами варто огорнути бульбашковою плівкою. Садівники кажуть, що такий метод є доволі простим та корисним.

А ще не варто викидати використану постіль, пише Martha Stewart. Старі простирадла можна повторно використовувати для лежанок домашніх тварин, захисту полиць, автомобільних чохлів, екологічного пакування та пікніків. Вони також можуть стати в нагоді для полірування срібла або бути передані до притулків для тварин.

Які ще поради варто знати?