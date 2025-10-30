Огурцы любят все, поэтому для выращивания не придется ждать весеннего сезона, потому что любимые овощи хоть сегодня можно начать сажать в помещении, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как вырастить огурцы дома?

Выбор сорта

Сначала нужно выбрать сорт, который подойдет для комнатного выращивания. Надо найти самоопыляемые сорта, которые не будут нуждаться в опылении насекомыми. Специалисты советуют отдавать предпочтение кустовым и низкорослым типам.

Подготовка емкости

После этого выберите глубокую емкость минимум 30 сантиметров с хорошим дренажем. Почва для огурцов должна быть питательной, но не слишком тяжелой. При посадке семян нужно не погружайте слишком глубоко, чтобы избежать загнивания.

Микроклимат

Для роста огурцов им требуется свет. Емкость с посадкой рекомендуется держать возле южного или восточного окна. Если же солнечного света недостаточно – тогда стоит воспользоваться фитолампой (12 часов в сутки).



Вырастить огурцы можно дома / Фото Pexels

Оптимальной температура днем должна составлять 23 градуса тепла, а ночью – 18 градусов. Поливать огурцы нужно регулярно. Почва всегда должна быть влажной, но без застоя воды.

Подкормка

Когда начнет расти плеть, нужно обеспечить опору – сетку, которая поможет растению подниматься и не ломаться. На начальных стадиях роста можно использовать удобрение с одинаковыми долями азота, фосфора и калия.

Когда появятся цветы и завязь, то нужно больше делать ставку уже на фосфор и калий, чтобы стимулировать плодоношение. Азот использовать больше не нужно, иначе вырастет много лишних листьев.

Сбор урожая

Собирать огурцы нужно тогда, когда они достигнут рекомендованного размера. В домашних условиях это может быть овощ длиной 6 – 8 сантиметров. Для срезки нужно использовать ножницы, руками лучше не тянуть, чтобы не повредить стебель. Помните, что регулярный сбор стимулирует появление новых плодов.

Придерживаясь этих нескольких правил, можно в домашних условиях даже осенью вырастить хрустящие огурцы и наслаждаться плодами в течение всего зимнего периода.

Кроме огурцов, на подоконнике всю зиму можно выращивать еще 5 различных растений, пишет Taste of Home. Хозяйки сажают зеленый лук, редис, микрозелень, шпинат и горох. Для выращивания овощей в домашних условиях нужно лишь обеспечить достаточное количество света и дренажа.

