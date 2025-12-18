4 привычки для постоянно опрятной кухни: они занимают считанные минуты

Никто не любит лишний раз убирать на кухне, а эта комната самая коварная из всех: казалось бы, вы только что помыли посуду, а раковина снова заполнена. Но всего несколько привычек помогут поддерживать порядок.

Кухня – это самая сложная для поддержания порядка комната в квартире. Впрочем, это не значит, что нужно сдаться и не пытаться держать ее в чистоте. К счастью, всего несколько элементарных привычек помогут в этом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как поддерживать порядок на кухне?

Выработайте ритуал уборки

Кухня, которая не содержит лишнего хлама, не появляется сама собой, и покупка никаких органайзеров не поможет этого изменить. Все начинается с определенного настроения и ритуала – когда вы придерживаетесь одной и той же последовательности для уборки изо дня в день.

Когда нет рутины, вещи убираются эпизодически, и в последовательной организации кухни могут возникнуть значительные пробелы.

Минимальное количество вещей на столешницах

Когда на столешницах просто много вещей, даже если это не грязь и не хлам, очень трудно создать впечатление опрятности. Ваша кухня в таком случае превращается в настоящий визуальный беспорядок.

Поэтому несколько вещей стоит убрать сразу: разделочные доски, кулинарные книги и подставки для посуды. на ваших столешницах должно быть достаточно места, чтобы вы могли готовить пищу, без необходимости переставлять или убирать что-то

Определенные "зоны"

Когда вы храните вещи на кухне, их следует группировать в ящиках, шкафах и кладовых, чтобы вы точно знали, где что лежит. Лучше всего будет создать некие "зоны" для различных групп. Например, это может быть отдельная зона для выпечки, где будут храниться миски, венчики, противни и остальные принадлежности. Или же кофейная зона с кофеваркой, кофейными чашками, капсулами, сиропами и сахаром.

Уберите лишние гаджеты

На современной кухне не обойтись без многих приборов. Но лучше держать их в ящиках. Проанализируйте, что именно вы используете, и насколько часто это происходит, а остальные уберите прочь. Например, если вы используете комбайн раз в месяц, ему не место на столешнице.

Вместо этого стоит искать многофункциональные инструменты – такие, что подойдут для многих кухонных задач и одновременно не занимают много места, пишет The Spruce.

