4 звички для постійно охайної кухні: вони займають лічені хвилини

Ніхто не любить зайвий раз прибирати на кухні, а ця кімната найбільш підступна з усіх: здавалося б, ви щойно помили посуд, а раковина знову заповнена. Та всього кілька звичок допоможуть підтримувати порядок.

Кухня – це найскладніше для підтримання порядку кімната у квартирі. Втім, це не значить, що потрібно здатися і не намагатися тримати її у чистоті. На щастя, всього кілька елементарних звичок допоможуть у цьому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як підтримувати порядок на кухні?

Виробіть ритуал прибирання

Кухня, яка не містить зайвого мотлоху, не з'являється сама собою, і покупка жодних органайзерів не допоможе цього змінити. Все починається з певного настрою та ритуалу – коли ви дотримуєтеся однієї й тієї ж послідовності для прибирання з дня у день.

Коли немає рутини, речі прибираються епізодично, і в послідовній організації кухні можуть виникнути значні прогалини.

Мінімальна кількість речей на стільницях

Коли на стільницях просто забагато речей, навіть якщо це не бруд і не мотлох, дуже важко створити враження охайності. Ваша кухня у такому випадку перетворюється на справжній візуальний безлад.

Тож кілька речей варто прибрати одразу: обробні дошки, кулінарні книги та підставки для посуду. на ваших стільницях має бути вдосталь місця, аби ви могли готувати їжу, без потреби переставляти чи прибирати щось

Визначені "зони"

Коли ви зберігаєте речі на кухні, їх слід групувати у шухлядах, шафах та коморах, аби ви точно знали, де що лежить. Найкраще буде створити такі собі "зони" для різних груп. Наприклад, це може бути окрема зона для випічки, де будуть зберігатися миски, вінчики, дека та решта приладдя. Або ж кавова зона з кавоваркою, кавовими чашками, капсулами, сиропами та цукром.

Приберіть зайві гаджети

На сучасній кухні не обійтися без багатьох приладів. Та краще тримати їх у шухлядах. Проаналізуйте, що саме ви використовуєте, і наскільки часто це відбувається, а решту приберіть геть. Наприклад, якщо ви використовуєте комбайн раз на місяць, йому не місце на стільниці.

Натомість варто шукати багатофункціональні інструменти – такі, що підійдуть для багатьох кухонних завдань і водночас не займають багато місця, пише The Spruce.

