Без мытья в посудомоечной машине собираются частицы пищи, накопление жира и налет, а это уже приводит к плохим запахам, худшего качества мытья и даже поломок, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

В тиктоке блогер с ником @fixitwithfraz обратил внимание на 3 участка, которые большинство людей пропускают во время чистки посудомойки.

Что надо помыть в посудомоечной машине?

Пространство под фильтром

Пользователи снимают фильтр, но не подозревают, что нижний металлический элемент также можно снять, поскольку именно под ним часто накапливается больше всего грязи. Эксперт советует проверить именно эту зону. После очистки посудомоечная машина значительно лучше улучшит свою работу.

Распылители и их отверстия

Форсунки распылителей легко засоряются мелкими остатками пищи. Если встряхнуть деталь и услышать звуки, то это будет признаком, что внутри есть мусор. Нужно пропылесосить внутреннюю часть и не забывать проверять верхний распылитель и маленькую центральную деталь, где часто застревают кусочки пищи.

Петли дверцы

Эту зону почти никто не проверяет, но именно в ней может накапливаться грязь и жир. Из-за острых краев петли нужно очищать осторожно с помощью ткани. Если же загрязнения сильные, то можно воспользоваться пароочистителем.

Почему очистка посудомоечной машины важна?

Гигиена. Теплая и влажная среда способствует развитию бактерий и плесени, которые могут попадать на посуду.

Качество мытья. Чистые фильтры и распылители обеспечивают равномерное поступление воды.

Отсутствие запахов. Удаление остатков пищи и жира помогает избежать неприятного запаха.

Экономия ресурсов. Ухоженная посудомоечная машина работает эффективнее, расходуя меньше воды и электроэнергии.

Более долгий срок службы. Регулярная очистка уменьшает износ и потребность в ремонте.

К слову, апельсиновая кожура может быть использована как естественный освежитель воздуха для посудомоечной машины, пишет City Magazine. Кожуры апельсина перебивают затхлые запахи и придают посуде свежий цитрусовый аромат без химических добавок.

