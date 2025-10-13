Плесень – это распространенная проблема зимой и осенью, но затягивать с ее решением точно нельзя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Плесень может распространяться не только вдоль стен, но и вглубь – и если это произойдет, удалить ее будет уже значительно сложнее.

Как избавиться от плесени на стенах?

Плесень – это одна из тех бытовых проблем, что может появиться буквально за одну ночь, и особенно в прохладную часть года, когда из-за дождей и холода образуется влага и конденсат. И независимо от того, или плесень просочилась в ванную комнату, или начала появляться на стенах спальни, от нее нужно немедленно избавиться.

Существует немало способов борьбы с плесенью, и большинство экспертов сходятся на одном правиле: нужно не только разобраться с плесенью, но и устранить источник сырости и улучшить вентиляцию, иначе проблема будет возвращаться снова и снова.

Но есть одно натуральное средство, которое может оказаться незаменимым в борьбе с плесенью – особенно в случаях, если вы не хотите тратить деньги на дорогие средства и бытовую химию. Плесень очень часто можно удалить с помощью самого обычного белого уксуса, что найдется на каждой кухне. Он не только смывает видимую плесень со стен, но и убивает ее споры, что предотвращает ее повторное появление.

Также многие для очистки плесени используют отбеливатель, и эксперты предостерегают, что это агрессивное химическое вещество, что удаляет только поверхностную плесень.

Зато хорошей альтернативой для отбеливателя будет перекись водорода. Впрочем, смешивать отбеливатель с уксусом или перекисью строго запрещено – результаты вам точно не понравятся, пишет The Spruce.

Что еще в доме нужно почистить?