Стоит копейки и выводит жир за секунду: какое средство держат в секрете
- Для удаления жирных пятен с одежды можно использовать обычный мел.
- Мел является дешевым и эффективным средством, который позволяет вывести жир даже без стирки.
Если капнули на одежду жиром – не спешите бежать за дорогими средствами. Есть копеечный метод, который избавит вас от лишних забот.
Первая мысль, когда на одежду капает жир – немедленно замочить в дорогом средстве. Не спешите – есть более легкий и дешевый способ, передает портал Mamadu.
Как вывести жир с одежды без затрат?
Все, что вам нужно – небольшой кусочек мела. Он позволит избавиться от жирного пятна даже без стирки!
Мел работает лучше дорогих средств / Фото Freepik
Все, что нужно сделать – наскрести мел на пятно. Важно, чтобы на одежду попали мелкие кусочки.
Далее нужно легкими ударами "прибить" мел к одежде и подождать 30 минут. Затем удаляем мел с помощью щетки – и пятна как не бывало!
Как это работает?
Мел имеет пористую структуру и является прекрасным абсорбентом. Когда вы натираете его на пятно – он сразу начинает поглощать жировые клетки, рассказывает Onet.
Даже если после мела остались следы жира – первая же стирка устранит пятна. Мел уже сделал основную работу, но если пятна глубокие, то только натиранием дело не завершится.
Какие лайфхаки стоит попробовать?
- Даже для использованных чайных пакетиков можно найти полезное применение.
- А выключение Wi-Fi на ночь может качественно улучшить ваш сон.
