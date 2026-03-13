Характерный жидкий запах на одежде остается из-за формальдегида – вещество, которым обрабатывают вещи для дезинфекции, пишет Dostup. Порой его сложно вывести даже через несколько стирок, но в сети нашли несколько методов, которые действительно помогают.

Читайте также Эту одежду нельзя стирать гелевыми капсулами: в чем причина

Как вывести резкий запах вещей из секонда?

Предварительное замачивание. Перед стиркой вещей из секонд-хенда, надо нейтрализовать дезинфицирующие вещества, которые могут остаться в ткани.

Нашатырный спирт. Жидкость считается самой эффективной в борьбе с характерным запахом. В 5 литрах теплой воды надо развести 20 – 40 миллилитров аммиака. Хлопковые вещи в растворе замачивают на час, а синтетические – на 6 часов. Одежду после такого замачивания надо проветрить на свежем воздухе, а потом постирать в стиральной машине.

Соль, сода и уксус. Раствор подойдет для деликатных тканей. К 5 литрам воды надо добавить 100 миллилитров уксуса, столовую ложку соды и щепотку соли, далее все хорошо перемешать и замочить в жидкости на несколько часов.



Вывести плохой запах вещей вполне возможно / Фото Freepik

Стирка в стиральной машине

После замачивания уже можно переходить к обычной стирке. Если ткань позволяет, то одежду лучше стирать при температуре 60℃. Высокая температура поможет избавиться от посторонних запахов.

Для лучшего результата, рекомендуется установить режим двойного полоскания. Для приятного аромата можно использовать кондиционер для белья. Однако здесь следует помнить, что он не маскирует запах, а работает только тогда, когда уже выведен формальдегид.

Обработка паром

Чтобы окончательно избавиться от плохого запаха – стоит обработать вещи паром. Он проникает глубоко в волокна ткани и удаляет вонь благодаря высокой температуре. Резкий запах выходит наружу вместе с конденсатом. Если отпаривателя нет, то можно воспользоваться утюгом с высокой подачей пара.

Придбати відпарювачі для одягу можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про техніку – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Проветривание на свежем воздухе

Приобретенную одежду в секонд-хенде стоит оставлять на открытом воздухе примерно на 1 – 2 дня. Свежий воздух выводит запах формальдегида, а солнечный свет работает как дезинфектор.

Как вывести запах из вещей, которые нельзя стирать?

Пальто, кашемировые вещи и кожаная обувь не подходят для стирки, поэтому для них следует применить другие методы. К примеру, активированный уголь или чайные пакетики ставят в карманы или внутрь обуви на несколько дней, чтобы убрать часть запаха.

Среди популярных вариантов – замораживание вещей. Низкая температура помогает уничтожить бактерии и ослабить резкий запах.

К слову, во время первой стирки не рекомендуется смешивать одежду из секонда с другим нарядом, потому что запах и остатки химикатов могут оказаться на других тканях.

Кроме того, специалисты предостерегают от покупки белья на секонде, поскольку тесное ношение может вызвать не только раздражение, но и нарушить естественную микрофлору.

Чтобы устранить затхлый запах из полотенец, надо добавить полстакана пищевой соды к стирке, пишет Express. Несколько капель масла чайного дерева могут помочь уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Что еще стоит прочитать?