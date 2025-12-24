Причиною різкого запаху є надмірна волога на рушниках, яка є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блогерки Марії Максименко.
Чим вивести неприємний аромат з рушників?
Більшість господинь беруться за виведення різкого запаху оцтом, але краще використовувати харчову соду. Оцет не завжди з першого разу позбавляє рушники неприємного аромату, тому сода вважається ефективнішою.
Щоб рушники мали свіжий запах, потрібно у барабан правильної машинки насипати 2 столові ложки соди. Прати рушники потрібно при температурі 60 градусів приблизно 2 години. За словами блогерки, лайфхак з содою справді робочий, тож рушники почали пахнути свіжістю.
Тухлий запах не виводиться після прання через те, що на рушниках залишається плівка від миючих засобів, а от сода її розщеплює. Рушники після цього копійчаного засобу будуть не лише приємно пахнути, але й стануть м’якими та пухнастими. Для кращого результату, рушники після прання варто висушити на свіжому повітрі.
Як легко вивести тухлий запах з рушників: дивіться відео
Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем, пише Express. Використання оцту – поширений професійний лайфхак. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.
