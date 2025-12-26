В сети можно найти много способов выведения моли, впрочем эффективным лайфхаком поделился блогер Богдан Волынский, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал военнослужащего.

Читайте также Без химии и яда: опытные хозяйки рассказали, как отпугнуть мышей и крыс

Как избавиться от моли на кухне?

Моль появляется в том месте, где есть остатки пищи. Чаще всего она поселяется в крупах. Чтобы отпугнуть ее от кухонных шкафчиков, где хранятся продукты питания, нужно сделать средство, которое будет отпугивать моль плохим запахом.

Сначала нужно срезать верх и низ обычной пластиковой бутылки из-под воды. В верхней части бутылки нужно сделать отверстия толщиной со спичку и закрутить крышку. В нижнюю часть насыпьте столовую ложку соли, одну чайную ложку соды и гвоздику.

Все эти ингредиенты нужно накрыть верхней частью бутылки и поставить возле круп. Через несколько дней моль исчезнет, а новая даже не появится на кухне.

Военнослужащий отметил, что моль целый год донимала его на продовольственном складе. Гусеницы моли находились в крупах, особенно мелких – кукурузной, пшеничной, ячменной и овсяной. Также вредителей можно было найти в пшене, рисе и других крупах. Обычное средство против моли, которое мы описали выше, действительно помогает и действует.

Как вывести моль: смотрите видео

А вот сильный аромат кофе является естественным отпугивателем для пауков, поскольку они не переносят резких запахов, пишет Express. Для защиты от пауков можно использовать кофейную гущу, эфирное масло апельсина или перечной мяты, протирая ими стены или окна.

Зачем кокосовым маслом опрыскивать дом?