Черная плесень выделяет споры – микотоксины, которые распространяются в воздухе подобно невидимой пыли, пишет Express. Их вдыхание может раздражать дыхательные пути, влиять на легкие и кожу. Поэтому медлить с очисткой не стоит.
Как избавиться от черной плесени?
Плесень образуется в местах с повышенной влажностью: вокруг окон, в ванной комнате или на кухне. Причиной может быть избыточный конденсат, общая сырость в помещении или слабое отопление.
Химические моющие средства способны бороться с грибком, но во многих из них содержатся вещества, которые не желательно использовать в закрытых помещениях. Именно поэтому некоторые специалисты советуют воспользоваться лимонным соком.
Кислотность сока делает его действенным против плесени. Использовать можно как свежевыжатый сок, так и готовый концентрат – главное его наносить неразбавленным.
Плесень выводит кислота лимона / Фото с сайта Bud Prom
Перед обработкой пораженный участок надо сначала промыть водой с мылом. После этого лимонный сок надо нанести на пятна с помощью пульверизатора или губки.
Далее поверхность надо потереть щеткой. При необходимости процедуру можно повторить, пока результат не станет заметным. Небольшие участки можно очистить обычной щеткой – жесткой для дерева или мягкой для тканей и узких углов
Издание IFL Science пишет, что соль на подоконнике может поглощать влагу и уменьшать образование конденсата на окнах. Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности стоит использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.
Для очистки душевой лейки от известкового налета рекомендуется использовать лимонный сок, который размягчает отложения без резкого запаха.
Регулярное пылесошение матраса с использованием мягкой насадки помогает поддерживать его в чистоте и свежести.