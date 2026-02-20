Чорна пліснява виділяє спори – мікотоксини, які поширюються в повітрі подібно до невидимого пилу, пише Express. Їх вдихання може подразнювати дихальні шляхи, впливати на легені та шкіру. Тому зволікати з очищенням не варто.

Читайте також Як позбутися вологи в холодильнику: конденсат більше не повернеться

Як позбутися чорної цвілі?

Пліснява утворюється в місцях з підвищеною вологістю: навколо вікон, у ванній кімнаті чи на кухні. Причиною може бути надлишковий конденсат, загальна сирість у приміщенні чи слабке опалення.

Хімічні миючі засоби здатні боротися з грибком, але в багатьох з них містяться речовини, які не бажано використовувати в закритих приміщеннях. Саме тому деякі фахівці радять скористатися лимонним соком.

Кислотність соку робить його дієвим проти цвілі. Використовувати можна як свіжовичавлений сік, так і готовий концентрат – головне його наносити нерозбавленим.



Плісняву виводить кислота лимону / Фото з сайту Bud Prom

Перед обробкою уражену ділянку треба спочатку промити водою з милою. Після цього лимонний сік треба нанести на плями за допомогою пульверизатора чи губки.

Далі поверхню треба потерти щіткою. За потреби процедуру можна повторити, доки результат не стане помітним. Невеликі ділянки можна очистити звичайною щіткою – жорсткішою для дерева чи м’якшою для тканин і вузьких кутів

Видання IFL Science пише, що сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.

Що ще варто прочитати?