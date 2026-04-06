Чем очистить ковер к Пасхе: несколько хитростей от бабушек

Традиционно готовясь к Пасхе тщательно моют окна, а также очищают ковры. Чтобы отчистить их от грязи, не придется даже тратить много денег на дорогие химические средства.

Еще наши бабушки когда-то использовали самодельные вещи, которые не уступали действенности профессиональным жидкостям, пишет Interia Kobieta.

Как очистить ковер домашними средствами?

Пищевая сода

Сода подходит для чистки ковров с толстым плетением. Сначала надо пропылесосить поверхность, а потом посыпать пищевой содой. Тогда сеткой нужно втереть пищевую соду в ворс круговыми движениями.

Посыпанную соду оставляют на 3 – 4 часа, а еще лучше – на всю ночь. В течение этого времени пищевая сода нейтрализует кислоты, поглощает влагу и расщепляет частицы грязи. Уже утром соду надо пропылесосить.

После такого трюка ковер начнет лучше пахнуть, а его цвета станут ярче.



Пищевую соду после обработки пылесосят / Фото Freepik

Уксус и вода

Улучшить цвет ковра можно благодаря уксусу. Нужно приготовить раствор из одного стакана уксуса, разведенного в двух литрах теплой воды. Для улучшения запаха можно добавить несколько капель эфирного масла. В этой жидкости нужно смочить чистую ткань из микрофибры, тщательно отжать, а потом протереть ковер.

Засоби для чистки килимів можна придбати на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про рідини – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Пена для бритья

Иногда на ковре могут быть пятна от кофе, сока или вина. Поэтому прежде чем браться за агрессивные средства, стоит воспользоваться пенкой для бритья. Нужно нанести ее на пятно и подождать 30 минут.

Ингредиенты пены смягчают пятно, не повреждая структуру волокон. Тогда потрите участок влажной тряпкой, а после этого промокните бумажным полотенцем. Очистка щеткой улучшит пушистость ковров.

Эфирные масла

В эфирных маслах содержатся антибактериальные свойства. Налейте в дистиллированную воду в бутылку с распылителем и добавьте 10 капель лимонного масла, чайного дерева и масла лаванды. Масло чайного дерева – мощный антисептик, который борется с микробами, скрывающихся в тканях.

Эфирное масло советуют аккуратно распылить на ковер с расстояния 30 сантиметров. Аромат лимона и лаванды в эфирном масле отпугивает моль, поэтому такое эфирное масло также полезно для очистки ковра.

Ковер постоянно впитывает в себя много пыли и микроскопических частиц, которые не способен убрать пылесос, поэтому если не чистить его, то он способен стать причиной аллергии, пишет Martha Stewart. Тщательная чистка помогает удалить старые пятна, пыль, а еще пылевых клещей, волосы, мертвые клетки кожи и неприятные запахи.

