Ще наші бабусі колись використовували саморобні речі, які не поступалися дієвості професійним рідинам, пише Interia Kobieta.

Як очистити килим домашніми засобами?

Харчова сода

Сода підходить для чищення килимів з товстим плетінням. Спочатку треба пропилососити поверхню, а тоді посипати харчовою содою. Тоді шіткою потрібно втерти харчову соду у ворс круговими рухами.

Посипану соду залишають на 3 – 4 години, а ще краще – на всю ніч. Впродовж цього часу харчова сода нейтралізує кислоти, поглинає вологу та розщеплює частинки бруду. Вже вранці соду треба пропилососити.

Після такого трюку килим почне краще пахнути, а його кольори стануть яскравішими.



Оцет і вода

Покращити колір килима можна завдяки оцту. Потрібно приготувати розчин з однієї склянки оцту, розведеного у двох літрах теплої води. Для покращення запаху можна додати кілька крапель ефірної олії. У цій рідині потрібно змочити чисту тканину з мікрофібри, ретельно віджати, а тоді протерти поверню.

Піна для гоління

Часом на килимі можуть бути плями від кави, соку чи вина. Тому перш ніж братися за агресивні засоби, варто скористатися пінкою для гоління. Потрібно нанести її на пляму й зачекати 30 хвилин.

Інгредієнти піни пом’якшують пляму, не пошкоджуючи структуру волокон. Тоді потріть ділянку вологою ганчіркою, а після цього промокніть паперовим рушником. Очищення щіткою покращить пухнастість килимів.

Ефірні олії

В ефірних оліях містяться антибактеріальні властивості. Налийте у дистильовану воду в пляшку з розпилювачем і додайте 10 крапель лимонної олії, чайного дерева та олії лаванди. Олія чайного дерева – потужний антисептик, який бореться з мікробами, що ховаються в тканинах.

Ефірну олію радять акуратно розпилити на килим з відстані 30 сантиметрів. Аромат лимона та лаванди в ефірній олії відлякує міль, тому така ефірна олія також корисна для очищення килима.

Килим постійно вбирає в себе багато пилу та мікроскопічних частинок, які не здатен прибрати пилосос, тож якщо не чистити його, то він здатен стати причиною алергії, пише Martha Stewart. Ретельна чистка допомагає видалити старі плями, пил, а ще пилових кліщів, волосся, мертві клітини шкіри й неприємні запахи.

