На стенах довольно часто можно заметить отпечатки пальцев, различные брызги от жидкостей и липкие пятна, пишет Hunker. Но больше всего хлопот наносит жир, поскольку убрать его не совсем просто, а плохая чистка может повредить краску.

Чем очистить липкий жир?

Матовые стены не любят интенсивного трения и агрессивных средств. Зато глянцевые или полуглянцевые покрытия более выносливы: лучше переносят влагу и легче поддаются очистке.

От жирных стен поможет избавиться простой раствор. Он состоит из воды, уксуса и средства для мытья посуды. Благодаря своей кислотности уксус хорошо расщепляет жир, не вредя краске. Этим средством также можно очищать кухонные шкафы, на которых скапливаются жирные отложения.



Крашеные стены легко очистить / Фото Pinterest

Для устойчивого покрытия такого как кухонная плитка, можно использовать и пищевую соду. Она действует как мягкий абразив, поэтому достаточно ее только смешать с водой до пастообразного состояния, нанести на загрязнение и протереть мягкой тканью.

Часто хозяйки сочетают соду и уксус вместе, однако в случае очистки стен этого делать не стоит. Сода подходит не для всех типов краски, поэтому ее лучше использовать только на проверенных участках.

Для особо старых загрязнений, которые трудно отмыть одним средством, стоит воспользоваться раствором из нескольких ингредиентов, пишет Real Simple. На 1 литр воды добавьте пачку лимонной кислоты и несколько капель средства для мытья посуды. Полученный средство нанесите на проблемное место и оставьте на 30 минут, а после указанного времени протрите губкой.

Какие еще есть полезные советы?