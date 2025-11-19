Дверь душа начнет блестеть: воспользуйтесь спасительным лайфхаком

Душевая кабинка постоянно подвергается воздействию воды, которая оставляет на поверхности минеральные отложения. Чтобы очистить стекло, нужно воспользоваться одним гениальным трюком без использования химии.

Дверцы душа постоянно покрываются осадками минералов от воды и становятся мутными, пишет 24 Канал со ссылкой на Expess. Исправить ситуацию с известковым налетом довольно просто. Сделать стекло блестящим поможет обычный лимон.

Как отчистить душевую лимоном?

Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне способна расщеплять минералы, прилипшие к стеклу. В лимоне также есть натуральные масла, которые могут легко ослабить пятна от налета.

Лимонный сок продается в специальных бутылках, но лучше использовать свежий лимон, который имеет более сильное действие. Сначала надо разрезать половину лимона и посыпать пищевой содой, а дальше круговыми движениями потереть дверцу душевой.



Лимон поможет отчистить дверцу душевой / Фото Freepik

Во время чистки выжмите немного сок лимона, чтобы высвободить лишний сок на стекло. После того, как душевые дверцы покроются лимонным соком, оставьте все на 5 минут, чтобы вещество успело расщепить известковый налет.

Когда указанное время пройдет, смочите тряпку теплой водой и протрите стекло в душе. Такой простой лайфхак поможет их полностью очистить без использования специальных средств.

А еще в ванной комнате часто можно заметить ржавчину, которую тоже поможет вывести лимонный сок, пишет Mirror. Смесь из пищевой соды и лимонного сока эффективно удаляет ржавчину с раковины, оставляя поверхность чистой. Для удаления ржавчины с одежды рекомендуется использовать раствор лимонной кислоты и теплой воды.

Какие еще лайфхаки являются полезными?