Двері душу почнуть блистіти: скористайтеся рятівним лайфхаком

Душова кабінка постійно піддається впливу води, яка залишає на поверхні мінеральні відкладення. Щоб очистити скло, потрібно скористатися одним геніальним трюком без використання хімії.

Дверцята душу постійно покриваються осадами мінералів від води й стають каламутними, пише 24 Канал з посиланням на Expess. Виправити ситуацію з вапняним нальотом доволі просто. Зробити скло блискучим допоможе звичайний лимон.

Як відчистити душову лимоном?

Лимонна кислота, що міститься у лимоні здатна розщеплювати мінерали, що прилипли до скла. У лимоні також є натуральні олії, які можуть легко послабити плями від нальоту.

Лимонний сік продається у спеціальних пляшках, але краще використовувати свіжий лимон, який має сильнішу дію. Спочатку треба розрізати половину лимона та посипати харчовою содою, а далі круговими рухами потерти дверцята душової.



Лимон допоможе відчистити дверцята душової / Фото Freepik

Під час чищення вичавіть трохи сік лимона, щоб вивільнити зайвий сік на скло. Після того, як душові дверцята покриються лимонним соком, залишіть все на 5 хвилин, щоб речовина встигла розщепити вапняний наліт.

Коли зазначений час мине, змочіть ганчірку теплою водою й протріть скло в душі. Такий простий лайфхак допоможе їх повністю очистити без використання спеціальних засобів.

А ще у ванній кімнаті часто можна помітити іржу, яку теж допоможе вивести лимонний сік, пише Mirror. Суміш з харчової соди та лимонного соку ефективно видаляє іржу з раковини, залишаючи поверхню чистою. Для видалення іржі з одягу рекомендується використовувати розчин лимонної кислоти та теплої води.

Які ще лайфхаки є корисними?