Дверцята душу постійно покриваються осадами мінералів від води й стають каламутними, пише 24 Канал з посиланням на Expess. Виправити ситуацію з вапняним нальотом доволі просто. Зробити скло блискучим допоможе звичайний лимон.

Як відчистити душову лимоном?

Лимонна кислота, що міститься у лимоні здатна розщеплювати мінерали, що прилипли до скла. У лимоні також є натуральні олії, які можуть легко послабити плями від нальоту.

Лимонний сік продається у спеціальних пляшках, але краще використовувати свіжий лимон, який має сильнішу дію. Спочатку треба розрізати половину лимона та посипати харчовою содою, а далі круговими рухами потерти дверцята душової.



Лимон допоможе відчистити дверцята душової / Фото Freepik

Під час чищення вичавіть трохи сік лимона, щоб вивільнити зайвий сік на скло. Після того, як душові дверцята покриються лимонним соком, залишіть все на 5 хвилин, щоб речовина встигла розщепити вапняний наліт.

Коли зазначений час мине, змочіть ганчірку теплою водою й протріть скло в душі. Такий простий лайфхак допоможе їх повністю очистити без використання спеціальних засобів.

А ще у ванній кімнаті часто можна помітити іржу, яку теж допоможе вивести лимонний сік, пише Mirror. Суміш з харчової соди та лимонного соку ефективно видаляє іржу з раковини, залишаючи поверхню чистою. Для видалення іржі з одягу рекомендується використовувати розчин лимонної кислоти та теплої води.

Які ще лайфхаки є корисними?