Брудна праска залишає сліди на тканині та навіть може спалити матеріал, тому потрібно очистити її одразу, як тільки побачите проблему, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як швидко відчистити праску?

Фахівці рекомендують промивати праску від накипу кожних 3 місяці, а підошву одразу після виявлення тьмяності чи плям. Проблема з коричневими плямами на прасці зустрічається в усіх, хто часто нею користується.

Повернути прасці новий та чистий вигляд досить просто – потрібна лише одна таблетка парацетамолу. За лічені хвилини парацетамол під дією високої температури розчинить пригорілий наліт й навіть не пошкодить металеву поверхню.



Праску очистити досить просто / Фото Pexels

Спочатку увімкніть праску на найвищу температуру, щоб вона добре розігрілася. Далі пінцетом візьміть таблетку парацетамолу й акуратно потріть підошву праски. Під дією тепла таблетка почне танути й розчиняти бруд. Після цього поверхню варто протерти вологою ганчіркою.

Метод чудово підходить для швидкого очищення й не потребує дорогих засобів. Потрібно лише відкрити аптечку й скористатися цікавим та простим лайфхаком.

