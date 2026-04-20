Шланг в ванной станет как новый за 10 минут: блогерша рассказала секрет очистки
- Блогер София Сизова поделилась способом очистки шланга в ванной, используя лимонную кислоту, моющее мыло и горячую воду.
- Рекомендуется также использовать уксус для удаления налета с сантехники, а лимонный сок является эффективным для очистки душевой лейки.
Со временем шланг в ванной комнате теряет свой вид и функциональность. Внутри скапливается налет, остатки мыла и известковый камень. Из-за этого вода начинает течь слабее, появляется неприятный запах или даже темные загрязнения.
Однако вернуть чистоту шлангу можно без дорогих средств и сложных процедур. Блогерша София Сизова рассказала в своем тиктоке простой способ очистки душевой лейки.
Существует простой и доступный способ, который поможет быстро избавиться от налета и восстановить нормальный поток воды, используя то, что у вас уже есть дома.
Как очистить шланг в ванной?
Девушка отметила, что очищать ее нужно изнутри, потому что именно там скапливается много грязи и бактерий. Способ приготовления раствора очень простой.
Для создания средства понадобится:
- 1 столовая ложка лимонной кислоты;
- 1 чайная ложка моющего или хозяйственного мыла;
- пол литра горячей воды.
Все это содержимое нужно залить в воронку и оставить на 10 минут. Также нужно помыть шланг. Залить тот же раствор и оставить его в вертикальном положении.
Тогда нужно прикрутить шланг и включить горячую воду – с напором выйдет много грязи, которая накапливалась внутри.
Также блогер рекомендует использовать пергамент и бумажное полотенце с уксусом для очистки сантехники от налета, поскольку пергамент полирует поверхность, а уксус эффективно удаляет налет.
Mirror пишет, что лимонный сок является эффективной альтернативой для очистки душевой лейки от известкового налета, поскольку кислота в нем разрушает минералы.
Частые вопросы
Как очистить душевую лейку без дорогих средств?
Блогер София Сизова предлагает простой способ очистки шланга, используя только столовую ложку лимонной кислоты, чайную ложку моющего мыла и пол-литра горячей воды. Этот раствор нужно залить в воронку и оставить на 10 минут, после чего промыть шланг горячей водой.
Какие преимущества использования лимонной кислоты для очистки?
Лимонная кислота является эффективной для очистки душевой лейки от известкового налета - кислота разрушает минералы, накапливающиеся на поверхности, тем самым восстанавливая нормальный поток воды.
Есть ли другие способы очистки сантехники от налета?
Блогер рекомендует также использовать пергамент и бумажное полотенце с уксусом. Пергамент полирует поверхность, а уксус эффективно удаляет налет, что делает сантехнику чистой и блестящей.