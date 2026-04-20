Лайфхаки Хитрости на каждый день Шланг в ванной станет как новый за 10 минут: блогерша рассказала секрет очистки
20 апреля, 11:48
Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Блогер София Сизова поделилась способом очистки шланга в ванной, используя лимонную кислоту, моющее мыло и горячую воду.
  • Рекомендуется также использовать уксус для удаления налета с сантехники, а лимонный сок является эффективным для очистки душевой лейки.

Со временем шланг в ванной комнате теряет свой вид и функциональность. Внутри скапливается налет, остатки мыла и известковый камень. Из-за этого вода начинает течь слабее, появляется неприятный запах или даже темные загрязнения.

Однако вернуть чистоту шлангу можно без дорогих средств и сложных процедур. Блогерша София Сизова рассказала в своем тиктоке простой способ очистки душевой лейки.

Существует простой и доступный способ, который поможет быстро избавиться от налета и восстановить нормальный поток воды, используя то, что у вас уже есть дома.

Как очистить шланг в ванной?

Девушка отметила, что очищать ее нужно изнутри, потому что именно там скапливается много грязи и бактерий. Способ приготовления раствора очень простой.

Для создания средства понадобится:

  • 1 столовая ложка лимонной кислоты;
  • 1 чайная ложка моющего или хозяйственного мыла;
  • пол литра горячей воды.

Все это содержимое нужно залить в воронку и оставить на 10 минут. Также нужно помыть шланг. Залить тот же раствор и оставить его в вертикальном положении.

Тогда нужно прикрутить шланг и включить горячую воду – с напором выйдет много грязи, которая накапливалась внутри.

Также блогер рекомендует использовать пергамент и бумажное полотенце с уксусом для очистки сантехники от налета, поскольку пергамент полирует поверхность, а уксус эффективно удаляет налет.

Mirror пишет, что лимонный сок является эффективной альтернативой для очистки душевой лейки от известкового налета, поскольку кислота в нем разрушает минералы.

Частые вопросы

Как очистить душевую лейку без дорогих средств?

Какие преимущества использования лимонной кислоты для очистки?

Есть ли другие способы очистки сантехники от налета?

