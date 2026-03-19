Накипь начнет отваливаться: какое кухонное средство очистит детали стиральной машины
- Накипь в стиральной машинке можно очистить уксусом и содой, запустив цикл стирки на максимальной температуре.
- Регулярная чистка от накипи улучшает работу стиральной машины и снижает расход электроэнергии.
На внутренних деталях стиральной машинки из-за постоянной стирки наслаивается накипь. Отложения остаются на нагревательном элементе и насосе. Все это происходит из-за минералов, содержащихся в жесткой воде. И хотя проблема не является видимой, со временем она может сказаться на работе техники.
Из-за накипи машинка может плохо пахнуть, стучать во время работы, плохо отстирывать одежду и оставлять на дне барабана белый налет, пишет Martha Stewart. Чистка налета является обязательной процедурой, чтобы сохранить стиральную машину рабочей еще на много лет.
Как очистить накипь в стиральной машинке?
Эксперты отмечают, что чистку деталей от известкового налета нужно проводить раз в 3 месяца. Этот процесс важно не откладывать в районах с жесткой водой в трубах, потому что из-за такой проблемы может даже поломаться насос.
Кроме того, через налет нагревательный элемент дольше нагревается, поэтому этот процесс тратит больше электроэнергии.
Налет убрать можно обычным уксусом, который есть на кухне у многих. Перед очисткой надо запустить цикл пустой стирки с температурой 90 °C.
В стиральную машинку с дверцей по центру нужно влить 2 стакана уксуса в отсек для кондиционера. Затем включите самый длинный цикл на максимальной температуре, а дальше насыпьте в барабан 0,5 стакана пищевой соды и повторите стирку.
Очистка улучшит состояние стиральной машины / Фото Pinterest
Машинку с вертикальной загрузкой надо наполнить горячей водой и 4 стаканами уксуса. На несколько минут включите режим гигиенической стирки, поставьте на паузу и откройте крышку. Технике надо дать постоять так час, а потом завершить цикл и запустить полоскание.
В барабане или на дверце после процедуры может появиться смытый с деталей накипь. Его надо протереть салфеткой из микрофибры и дать технике хорошо просохнуть. Такая простая очистка стиральной машины поможет сохранить ее и еще и улучшит качество стирки.
Кстати, выбор более низкой температуры стирки и полная загрузка стиральной машины помогают снизить потребление электроэнергии, пишет Fakt. Программа с температурой 60 градусов потребляет значительно больше энергии, чем цикл при 40. На самом деле большинство вещей без проблем отстирываются при 30 – 40 градусах.
Что еще стоит прочитать?
Частые вопросы
Почему важно регулярно очищать стиральную машинку от накипи?
Регулярная очистка стиральной машинки от накипи является важным, поскольку накипь может вызывать плохой запах, стучать во время работы, плохо отстирывать одежду и оставлять белый налет на дне барабана. Чистка помогает сохранить стиральную машину рабочей на долгое время.
Как часто следует проводить чистку деталей от известкового налета?
Эксперты рекомендуют проводить чистку деталей от известкового налета раз в 3 месяца, особенно в районах с жесткой водой, чтобы предотвратить поломку насоса и уменьшить потребление электроэнергии.
Какой метод очистки стиральной машинки от накипи рекомендуется?
Рекомендуется использовать обычный уксус для очистки стиральной машинки от накипи. Для машинки с фронтальной загрузкой влить 2 стакана уксуса в отсек для кондиционера и запустить самый длинный цикл на максимальной температуре, а затем добавить 0,5 стакана соды в барабан и повторить стирку. Для машинки с вертикальной загрузкой наполнить горячей водой и 4 стаканами уксуса, включить режим гигиенической стирки, поставить на паузу на час, а затем завершить цикл.
