Забудьте о пищевой соде и уксусе: вот чем надо почистить стиральную машину
- Лимон и зубная паста эффективно очищают стиральную машину, удаляя загрязнения и неприятные запахи.
- Использование уксуса может повредить детали стиральной машины, поэтому его не рекомендуют.
Большинство из нас уже слышали об очистке стиральной машинки содой и уксусом, однако есть еще средства, которые способны отмыть барабан и убрать неприятный запах. Речь идет о лимоне и зубной пасте.
Хозяйки отмечают, что эти 2 ингредиента прекрасно убирают загрязнения и борются с резкими запахами плесени, пишет Express.
Как очистить стиральную машину?
Нужно просто разрезать лимон пополам, нанести на каждую половинку зубную пасту и бросить в барабан во время цикла полоскания. Такой способ хоть и необычный, однако быстрый и не требует усилий.
Пользователи отмечают, что после этого лайфхака стиральная машина действительно начала выглядеть чище и пахнуть свежестью.
Однако вместо лимона и зубной пасты можно использовать альтернативы, к примеру, таблетку для посудомоечной машины. Ее бросают в барабан при высокой температуре для борьбы с бактериями.
Очистить стиральную машину достаточно просто
К слову, эксперты призывают переставать использовать уксус для чистки стиральной машины. Он содержит кислоту, которая может повредить резиновые и пластиковые детали, установленные внутри. Постоянное использование уксуса только портит силиконовый уплотнитель вокруг дверцы.
Зачем добавлять губку в барабан?
Издание Sante Plus рассказало об интересном лайфхаке, который используют во время стирки. Опытные хозяйки добавляют губку в барабан. Она накапливает на себе волосы и шерсть, которая была на одежде. Кроме того, губка работает как элемент сбора лишнего мусора из вещей, которое могло бы забиться в щели или трубу стиральной машинки.
Какие еще есть лайфхаки?
Избавиться от запаха обуви можно с помощью поваренной соли и кожуры лимона, которые впитывают влагу и уничтожают бактерии.
Блогер София Сизова поделилась способом очистки шланга в ванной, используя лимонную кислоту, моющее мыло и горячую воду.
