Знання належних процедур очищення допоможе вам виконати роботу безпечно та ефективно, інформує 24 Канал з посиланням на Rightonbracket. Коли ви готуєтеся до чищення каміна, важливо знати, чого не можна робити у жодному випадку.

Цікаво Загине миттєво: куди категорично не можна ставити орхідею

Як треба чистити камін?

Чищення каміна може бути брудним завданням, але ви хочете максимально мінімізувати цей безлад. Для цього важливо вжити кількох запобіжних заходів. Накрийте меблі поруч старими простирадлами або брезентом, щоб попіл та сміття не потрапляли на них під час процесу чищення. Тримайте поруч сміттєвий бак, щоб легко позбутися великих шматків деревини та сажі. Щоб ще більше зменшити безлад, посипте попіл вологою кавовою гущею, перш ніж підмітати його.

Як зберегти красу каміна / Фото unsplash

Перш ніж збирати попіл, потрібно почекати щонайменше 24 години після того, як згасне останнє вогнище. Це допоможе переконатися, що все вугілля повністю згасло.

Під час чищення каміна уникайте використання абразивних або легкозаймистих хімікатів, оскільки вони можуть пошкодити цегляну кладку та інші поверхні. Натомість використовуйте натуральні засоби для чищення, такі як суміш теплої води та харчової соди. Важливо ніколи не використовувати легкозаймисті хімікати поблизу каміна, навіть якщо він наразі не використовується, оскільки це становить серйозну загрозу безпеці дому.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Чим не можна чистити камін зі склом?

Використовуйте відповідні засоби для чищення, такі як спеціальні засоби для чищення скла камінів або засоби, призначені для склокерамічних поверхонь, пише Brunner. Будьте обережні та уникайте абразивних речовин або агресивних засобів для чищення, які можуть подряпати або пошкодити скло.

Якщо використати невідповідну хімію, скло може потемніти, пошкодитися або зазнати іншого впливу, який негативно вплине на естетику. Це той випадок, коли економити або шукати легких шляхів точно не варто.

Які підказки для дому стануть у пригоді?