Укр Рус
Лайфхаки Секреты дачника Положите это в курятник – и не надо обогревателя: секрет опытных хозяев
23 января, 23:45
2

Положите это в курятник – и не надо обогревателя: секрет опытных хозяев

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Опытные хозяева знают, как защитить кур от морозов.
  • Правильный уход за курами в холодную погоду может повысить их продуктивность.

В такой мороз нужно позаботиться не только о себе, но и о животных. Если сделать все правильно – курочки отблагодарят уже в ближайшее время.

Вы легко можете обеспечить курам естественный источник тепла, даже не беспокоясь об электричестве. Как это сделать – подсказал портал Hodowlany.

Читайте также Как "разбудить" рождественский кактус после праздников и заставить его снова зацвести

Как легко утеплить курятник?

Влажность и холод – самые большие враги кур-несушек. Да, от них можно избавиться с помощью обогрева или ламп, но сейчас эта опция доступна не всем.

О курах надо позаботиться / Фото Pixabay

В этом случае стоит воспользоваться методом глубокой органической подстилки. Идея в том, чтобы сделать "подушку" из опилок, соломы или сена.

Таким образом образуется своеобразный компост под ногами у кур. Органическая подушка будет выделять тепло – и даже лютый мороз будет курам не страшен. Хорошо будет работать смесь соломы или опилок с травами, так эффект будет наибольшим.

Какая толщина "подушки" нужна?

Создайте подстилку толщиной 15 – 20 сантиметров. Типы покрытия можно чередовать, но проверяйте, чтобы она не была влажной, советует Fermo.

Каждые несколько дней подстилку нужно разрушать, чтобы насыщать воздухом. Так микроорганизмы будут развиваться лучше и выделять больше тепла.

Какие советы пригодятся?

Частые вопросы

Как обеспечить естественный источник тепла для кур без электричества?

Естественный источник тепла для кур можно обеспечить с помощью метода глубокой органической подстилки - создав "подушку" из опилок, соломы или сена, которая выделяет тепло.

Какая толщина "подушки" из органической подстилки нужна для утепления курятника?

Толщина подстилки должна быть 15 - 20 сантиметров. Важно проверять, чтобы она не была влажной и регулярно разрушать для лучшего развития микроорганизмов, которые выделяют тепло.

Почему важно разрушать органическую подстилку в курятнике?

Разрушение подстилки насыщает ее воздухом, что способствует лучшему развитию микроорганизмов - они, в свою очередь, выделяют больше тепла для обогрева кур.

Как обеспечить естественный источник тепла для кур без электричества?

Естественный источник тепла для кур можно обеспечить с помощью метода глубокой органической подстилки - создав "подушку" из опилок, соломы или сена, которая выделяет тепло.

Какая толщина "подушки" из органической подстилки нужна для утепления курятника?

Толщина подстилки должна быть 15 - 20 сантиметров. Важно проверять, чтобы она не была влажной и регулярно разрушать для лучшего развития микроорганизмов, которые выделяют тепло.

Почему важно разрушать органическую подстилку в курятнике?

Разрушение подстилки насыщает ее воздухом, что способствует лучшему развитию микроорганизмов - они, в свою очередь, выделяют больше тепла для обогрева кур.