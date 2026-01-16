Скорлупа из грецкого ореха – это просто незаменимая вещь и в доме, и на огороде. Многие просто не знают, как использовать ее потенциал на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of India.

Как можно использовать ореховые скорлупки?

Формы для десертов

Скорлупа от грецких орехов может стать экологической и интересной формой для шоколада, десертов и любых соленых блюд. Для того, чтобы приготовить вкусный десерт, нужно просто растопить немного шоколада и залить его в качественно очищенные скорлупы. После этого наполнить орешками, кремом или сыром и заморозить.

Скраб из скорлупы грецкого ореха

Если вы пользуетесь скрабами для тела, тогда грецкие орехи – это отличный способ сэкономить на уходе за собой. Скорлупу нужно измельчить в ступке или блендере до состояния порошка, а потом смешать его с просушенной кофейной гущей и добавить масло на выбор.

Мульчирование

Скорлупа грецких орехов – это замечательная садовая мульча, что может обеспечить изоляцию для растений и долго сохранять влагу в почве. Кроме того, она естественным образом подавляет сорняки, а также медленно разлагается, высвобождая в почву множество полезных веществ, пишет Ecoshell.

Полировка дерева и других поверхностей

Измельченная скорлупа орехов – это невероятный абразив, который можно использовать для мытья посуды, металлических изделий и даже садовых инструментов. Особенность скорлупы заключается в том, что при качественном измельчении она не поцарапает материал, зато качественно уберет любую грязь.



Ореховая скорлупа идеально полирует поверхности / Фото Pexels

Краситель

Отвар ореховой скорлупы можно использовать как натуральный краситель насыщенного коричневого цвета. Идеально подходит для искусственного состаривания бумаги, окрашивания ткани и декоративных изделий.

Разжигание

Скорлупу можно забрасывать в печь или костер как разжигатель – она прекрасно горит и долго тлеет. С помощью этого "кухонного отхода" можно достаточно легко сэкономить на магазинном разжигателе.

