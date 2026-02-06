В среднем холодильник сохраняет низкую температуру 4 – 6 часов, если не открывать дверцу, пишет "Твой город". Значительно выносливее является морозильная камера. Полностью заполненная может держать тепло до 48 часов, а полупустая – примерно сутки. Модели с No Frost удерживают холод немного дольше благодаря равномерному распределению температуры.

Как сохранить холод в холодильнике?

Главное правило – не открывать холодильник без надобности, поскольку каждое открытие сокращает "запас холода". Хорошо работают несколько лайфхаков, на которые стоит обратить внимание.

Заполняйте пространство. Чем больше продуктов внутри, тем медленнее нагревается камера. Если же холодильник пустой – поставьте внутрь бутылки с холодной или замороженной водой.

Замороженная вода – бесплатный аккумулятор холода. Контейнеры или бутылки со льдом прекрасно держат температуру. Для лучшего эффекта можно сделать соляной раствор и не наливать жидкость до края.



Эти советы помогут дольше сохранить продукты / Фото Pexels

Продукты надо формировать плотно, но не перекрывать вентиляцию. То, что быстро портится нужно положить ближе к задней стенке, поскольку там холоднее.

Специалисты советуют обратить внимание на уплотнители дверцы. Изношенная резина – главный является причиной утечки холода. Нельзя ставить теплые блюда в холодильник после выключения света, потому что это ускорит нагрев всей камеры.

Чтобы уменьшить расходы во время отключений – стоит готовить небольшими порциями. Также рекомендуется держать дома те продукты, которые не требуют холодильника: консервы, сухофрукты, крупы и тому подобное.

А еще временно хранить продукты можно с помощью сумки-холодильника или на балконе при температуре 0 °C. Благодаря этим нескольким методам продукты будут дольше храниться и не испортятся.

Какой должна быть идеальная температура в морозилке?